Milano-Conegliano oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

Oggi sabato 3 maggio (ore 15.00) si gioca Milano-Conegliano, semifinale della Champions League 2025 di volley femminile. Sarà un derby italiano a fare alzare il sipario sulla Final Four della massima competizione europea, che andrà in scena durante il fine settimana a Istanbul (Turchia). Si tratta addirittura del nono atto stagionale tra le due formazioni, tutti i precedenti sono stati vinti dalla corazzata veneta: le tre sfide della finale scudetto, le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, la semifinale del Mondiale per Club, i due incroci della regular season di Serie A1.

Le Campionesse d’Europa partiranno con i tutti i favori del pronostico visto anche quello che è successo di recenti nei match che mettevano in palio i tricolori, ma la formazione meneghina potrebbe inventarsi il guizzo in una partita da dentro o fuori in campo neutro. Si preannuncia un confronto appassionante e vibrante che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare domani contro la vincente del testa a testa tra Scandicci e il VakifBank Istanbul.

Riflettori puntati sullo scontro diretto tra gli opposti Isabelle Haak e Paola Egonu: la svedese ha troneggiato nella finale scudetto, ma la bomber della nostra Nazionale è un’esperta di queste partite secche e sa come fare la differenza in Champions League. Grandi duelli anche tra le palleggiatrici Alessia Orro (che il prossimo anno sarà di casa a Istanbul visto che indosserà la casacca del Fenerbahce) e Joanna Wolosz, le schiacciatrici Myriam Sylla e Gabi, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Milano-Conegliano, semifinale della Champions League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 254; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO VOLLEY OGGI

Sabato 3 maggio

Ore 15.00 Semifinale 1: Numia Vero Volley Milano vs A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 254

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 254, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.