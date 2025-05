Conegliano-Milano e Scandicci-VakifBank Istanbul: orari semifinali Champions League, dove vederle in tv e streaming

Sabato 3 maggio si giocheranno le semifinali della Champions League di volley femminile. Si tratterà di partite secche: scontri diretti da dentro o fuori, chi vince si qualifica all’atto conclusivo che il giorno successivo metterà in palio il massimo trofeo europeo. L’evento andrà in scena alla Ülker Sports Arena di Istanbul: sarà infatti il palazzetto del Fenerbahce, assente a questo evento, a fare da cornice all’epilogo di questa intensa stagione agonistica.

Il programma di giornata sarà aperto alle ore 15.00 dal derby italiano tra Conegliano e Milano: nuova sfida tra le Pantere e le meneghine dopo la finale scudetto vinta agevolmente dalla corazzata veneta. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno vinto tutti gli otto precedenti stagionali contro la formazione di Stefano Lavarini e punteranno a difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno battendo proprio il sodalizio lombardo in finale.

Alle ore 18.00, invece, Scandicci cercherà la grande impresa contro il VakifBank Istanbul. Il sestetto toscano, alla sua prima apparizione in una Final Four, partirà sfavorito contro la corazzata turca di coach Giovanni Guidetti: Ekaterina Antropova e compagne dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per imporsi in trasferta e dare vita a un derby italiano per la conquista del trofeo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Four della Champions League 2025 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Sabato 3 maggio

Ore 15.00 Semifinale 1: Numia Vero Volley Milano vs A. Carraro Imoco Conegliano

Ore 18.00 Semifinale 2: VakifBank Istanbul vs Savino Del Bene Scandicci

Domenica 4 maggio

Ore 15.00 Finale per il terzo posto

Ore 18.00 Finale Champions League 2025 volley femminile

PROGRAMMA FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

CONEGLIANO-MILANO

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 254, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

SCANDICCI-VAKIBANK ISTANBUL

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 254, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FINALE TERZO POSTO

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FINALE PRIMO POSTO

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.