Volley mercato femminile, colpi ufficiali e rumors Serie A1: Orro vola in Turchia, Bosetti torna in Italia?

Il volley mercato è in fermento, le squadre di Serie A1 stanno lavorando per allestire le rose che saranno protagoniste nella prossima stagione. Ci sono molte novità nel massimo campionato italiano femminile, il lavoro è già in fermento anche se la stagione non si è ancora conclusa (Milano, Conegliano e Scandicci sono attese dalla Final Four di Champions League nel weekend) La voce più grossa degli ultimi mesi è quella riguardante Alessia Orro, che si appresta a lasciare Milano per accasarsi al Fenerbahce Istanbul dopo un’offerta economica irrinunciabile. La palleggiatrice volerà in Turchia e verrà sostituita da Francesca Bosio, in arrivo da Novara.

Dal club piemontese dovrebbero arrivare anche la bomber Vita Akimova e il libero Eleonora Fersino, ma la Numia dovrà fare i conti anche con gli addii delle schiacciatrici Helena Cazaute (al VakifBan) e Nika Daalderop (a Conegliano): arriverà la schiacciatrice Khalia Lanier da Conegliano per affiancare Myriam Sylla ed Elena Pietrini. La leader sarà sempre l’opposto Paola Egonu, resteranno anche le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic. Non ci dovrebbero essere grossi scossoni a Conegliano. Già detto dell’uscita di Lanier e dell’arrivo di Daalderop, per il resto le Campionesse d’Italia ripartiranno da tutte le loro certezze: la bomber Isabelle Haak, la regista Joanna Wolosz, i martelli Gabi e Zhu Ting, le centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.

Caterina Bosetti potrebbe rientrare in Italia, ma per il momento sono soltanto voci: dopo una stagione in Turchia con la maglia del VakifBank, la schiacciatrice è stata corteggiata da Scandicci, che potrebbe puntare su di lui per alimentare ulteriormente le proprie ambizioni, magari insieme all’altro martello Avery Skinner da Chieri. L’intento è quello di rafforzare la squadra guidata dalla bomber Ekaterina Antropova, dalla palleggiatrice Maja Ognjenovic e dal libero Brenda Castillo. Si vocifera anche dell’approdo della centrale Camilla Weitzel da Vallefoglia, mentre la schiacciatrice Britt Herbots dovrebbe spostarsi a Novara e l’attaccante Camilla Mingardi potrebbe volare in Giappone.

Novara sarà rivoluzionata: già ufficiali i saluti ad Akimova, Bosio, Fersino, Mazzaro (a Perugia), Villani (a Firenze), dovrebbero arrivare Herbots e la palleggiatrice Carlotta Cambi (da Pinerolo) per affiancare le attaccanti Tatiana Tolok Taylor Mims, Mamyu Ishiwa, Lina Alsmeier, la centrale Sara Bonifacio. Attenzione anche ad altri spostamenti interessanti: la schiacciatrice Alice Degradi da Vallefoglia a Chieri, la centrale Raphaela Folie e il martello Alessia Gennari rientreranno dagli USA per giocare rispettivamente a Chieri e Busto Arsizio, l’attaccante Stella Nervini si sposta da Firenze a Chieri, la bomber Valentina Diouf dovrebbe rientrare in Italia (dall’Indonesia per accasarsi a Busto), la schiacciatrice Loveth Omoruyi potrebbe trasferirsi da Chieri a Vallefoglia.