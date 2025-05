Lucrezia Stefanini non supera lo scoglio Veronika Kudermetova e saluta gli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 1000 di Roma la giocatrice russa s’impone 7-5 6-2 in un’ora e trentanove minuti e si guadagna la sfida di secondo turno contro Amanda Anisimova.

Tre doppi falli consecutivi ed un errore di diritto propiziano il break a zero con cui la russa inaugura le danze. Stefanini non si demoralizza, lotta palla su palla impattando, ai vantaggi sull’1-1 e a 30, complici gli errori della rivale, sale 2-1. In una sfida caratterizzata da numerosi sbagli le due tenniste si tolgono a zero i rispettivi servizi nel quinto e nel sesto gioco prima del nuovo sorpasso, operato ancora ai vantaggi, dalla giocatrice italiana per il 4-3.

Kudermetova annulla due palle break del 3-5 per poi chiudere con l’ace il gioco del 4-4. La numero cinquanta della classifica rompe nuovamente gli equilibri operando a 15 il break nel nono game per poi cedere nuovamente il servizio alla rivale per il 5-5. La tennista di Kazan opera lo scatto decisivo strappando il servizio all’azzurra per il 6-5 dopo aver rimontato da 30-0 e chiude i conti per il 7-5 trasformando il secondo set point con lo schiaffo al volo di diritto.

La numero 148 del ranking difende, a 30, la battuta per l’1-0. La giocatrice russa pareggia siglando l’1-1, sfrutta gli errori della rivale per ottenere il break del 2-1 e, dopo aver annullato la palla del potenziale 2-2, tiene ai vantaggi il servizio per il 3-1.

La tennista toscana recupera da 0-30 e con quattro punti di fila accorcia sul 3-2. Kudermetova tiene il 4-2, dilata ulteriormente il suo vantaggio portandosi, alla seconda possibilità, sul 5-2 e, alla terza possibilità, conclude la sua fatica fissando il 6-2 grazie ad un’ottima prima di servizio.

Kudermetova scaglia 5 ace, commette tre doppi falli e mette a referto una percentuale di prime di servizio del 67,9%, dato nettamente migliore rispetto a quello della rivale. La giocatrice russa vince il 66% dei punti quando serve la prima, converte sei palle break su sette e si aggiudica il computo totale dei punti per 76 a 60.