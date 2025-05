Sara Errani: “La mia priorità resta il doppio. A Parigi forse il mio ultimo torneo in singolo”

Sara Errani ha aperto il programma odierno sul campo centrale del Foro Italico perdendo contro la giapponese Naomi Osaka al primo turno del WTA 1000 di Roma 2025. La veterana romagnola, presente nel main draw di singolare grazie ad una wild card, ha ceduto per 6-2 6-3 alla quattro volte vincitrice Major lottando fino all’ultimo punto ma non riuscendo a contrastare la potenza della sua avversaria.

“Non è facile accettare che provi a fare cose ma sentire che il corpo non reagisce come vorresti e che i colpi non vanno dove vuoi, ma devi accettarlo. Ho avuto qualche chance nel secondo set, peccato, potevo far meglio da fondo campo visto che si giocava sulla terra”, dichiara la 38enne azzurra a fine partita in attesa di cominciare la sua avventura in doppio con Jasmine Paolini.

Errani ha poi rivelato in parte anche le sue intenzioni per il futuro a livello agonistico tra singolo e doppio: “Ci ho provato in singolare, ma la mia priorità resta il doppio. Questo è il mio ultimo anno in singolo, probabilmente Parigi sarà il mio ultimo torneo in singolare. Non so se giocherò il prossimo anno, dipende da come andrà in doppio”.

Sara, insieme a Jasmine, proverà a bissare l’impresa dell’anno scorso andando a caccia di una difficile conferma del titolo ottenuto in doppio a Roma nel 2024.