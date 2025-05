WTA Roma 2025, Sara Errani esce subito in singolare contro Naomi Osaka

Terminano subito, almeno per quanta riguarda il torneo di singolare, gli Internazionali d’Italia 2025 per Sara Errani. La tennista emiliana, che giocherà il doppio insieme a Jasmine Paolini, è stata sconfitta dalla giapponese Naomi Osaka, numero 48 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e ventuno minuti di gioco.

Nonostante l’82% di prime in campo, Errani ha avuto i soliti problemi al servizio, vincendo appena il 49% dei punti con la prima ed il 33% con la seconda. Dall’altra parte, invece, Osaka ha concluso con 7 ace e dominando soprattutto con la prima di servizio, visto che ha vinto il 91% con questo colpo.

La partita prende quasi subito la strada della giapponese, visto che riesce a strappare il servizio nel quarto gioco. Osaka allunga ulteriormente nel sesto game, ottenendo un altro break. Errani riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma poi perde ancora nell’ottavo game il servizio, con Osaka che chiude sul 6-2.

Errani parte meglio nel secondo set e riesce a togliere la battuta nel terzo gioco. L’emiliana salva anche due palle break nel quarto game, ma il controbreak arriva comunque per Osaka nel sesto gioco, con la giapponese che pareggia sul 3-3. La striscia di game dell’ex numero uno del mondo prosegue, con Osaka che chiude 6-3 e si qualifica per il secondo turno.