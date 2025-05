Disco rosso per Arianna Zucchini. Mboko passa il turno agli Internazionali d’Italia

Arriva immediato il disco rosso per Arianna Zucchini. Nell’incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia femminili la canadese Victoria Mboko liquida 6-2 6-3 la giocatrice italiana in un’ora e ventiquattro minuti, e guadagna l’accesso al secondo turno contro la testa di serie numero 4 Coco Gauff.

La giocatrice italiana ottiene, ai vantaggi, il break in apertura in un game nel quale la sua rivale commette due doppi falli, e poi sale 2-0 chiudendo con la volee di diritto. La tennista nordamericana si iscrive alla partita siglando, ai vantaggi, il 2-1 strappa, a 15, il servizio all’avversaria per impattare sul 2-2 e completa la sua rimonta difendendo il servizio del 3-2. Mboko prende fiducia con il trascorrere dei minuti, rimonta da 0-30 e, sospinta dal suo rovescio, firma il break del 4-2 per poi allungare sul 5-2. Nell’ottavo gioco la numero 156 del mondo aumenta ancora la pesantezza della sua palla, capitalizza gli errori della portacolori italiana e chiude sul 6-2.

Mboko tiene a 30 il servizio inaugurale della seconda partita dopo aver iniziato sul 40-0, Zucchini replica con l’immediato 1-1. La tennista canadese ottiene, ai vantaggi, il 2-1 e allunga sul 3-1 togliendo il servizio all’avversaria alla terza opportunità. Il doppio fallo commesso dalla nordamericana offre la possibilità del contro break e la giocatrice italiana la sfrutta grazie al diritto fuori misura della rivale. Un sesto game scandito da errori in serie costa il break alla numero 620 del ranking, brava però a lottare e a riportarsi sotto, a 30, per il 4.-3. Nell’ottavo game Arianna Zucchini deve chiedere l’intervento del fisioterapista prima di cedere il game del 5-3. La canadese sente ormai vicino il traguardo, spinge e arriva 40-15 chiudendo i conti al primo match point per il 6-3 conclusivo.

Zucchini serve due ace, commette due doppi falli e registra appena il 45,5% di prime palle contro il 70,3% della rivale e ottiene solo dieci punti quando mette dentro la prima di servizio. Il computo complessivo dei punti premia la giocatrice canadese con un perentorio 58 a 45.