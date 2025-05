Internazionali d’Italia 2025, Cocciaretto supera Avanesyan e si regala la sfida con Swiatek

Torna il sorriso ad Elisabetta Cocciaretto, che ottiene una bella vittoria all’esordio agli Internazionali d’Italia contro l’armena Elina Avanesyan, numero 38 della classifica mondiale. La marchigiana si è imposta in tre set con il punteggio di 6-2 4-6 6-1 dopo un’ora e cinquantasei minuti di gioco e con questo successo si è garantito l’accesso al secondo turno, dove ad attenderla c’è una sfida davvero molto affascinante con la polacca Iga Swiatek.

La partita comincia benissimo per Cocciaretto, che ottiene subito il break in apertura. La marchigiana strappa ancora il servizio all’avversaria in un lunghissimo terzo game, dove riesce a sfruttare la quarta palla break in suo favore. Cocciaretto riesce ad annullare due palle break nel quarto gioco, ma nel sesto comunque Avanesyan strappa il servizio all’azzurra e accorcia sul 4-2. Elisabetta, però, toglie ancora la battuta all’avversaria e alla fine si prende il set in suo favore per 6-2.

Anche il secondo set c’è un ottimo avvio da parte di Cocciaretto. L’azzurra annulla una palla break nel quarto gioco e poi strappa il servizio all’avversaria nel game successivo. Avanesyan, però, trova l’immediato controbreak e pareggia i conti sul 3-3. L’armena non sfrutta un’altra palla break nell’ottavo gioco, ma nel decimo strappa ancora la battuta all’azzurra e conquista il set sul 6-4.

Tre break nei primi tre game del terzo set, con Cocciaretto che è comunque avanti per 2-1. Da quel momento la marchigiana non si ferma più, visto che Avanesyan sparisce dal campo e non riesce più a tenere un turno di servizio. La marchigiana vince il set per 6-1 e finalmente festeggia una vittoria.