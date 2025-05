WTA Roma 2025, Federica Urgesi cede rapidamente a Bianca Andreescu

Dura un’ora ed undici minuti l’esperienza nel tabellone principale di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis per l’azzurra Federica Urgesi, che aveva ricevuto una wild card per il main draw dopo essere giunta in finale nelle prequalificazioni: nel WTA 1000 di Roma l’italiana cede alla canadese Bianca Andreescu, che si impone con lo score di 6-0 6-3 ed al secondo turno affronterà la croata Donna Vekic.

Nel primo set si intuisce subito quanto possa essere difficile il match per l’azzurra, che cede i primi due turni al servizio a trenta, mentre la canadese concede appena un quindici in battuta e vola rapidamente sul 4-0. Urgesi lotta nel quinto gioco, ma ai vantaggi deve capitolare ancora, così Andreescu a seguire alla seconda occasione chiude i conti sul 6-0 in 22 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra cede a zero il servizio in avvio, poi però la nordamericana deve annullare l’opportunità per l’immediato controbreak prima di scappare sul 2-0. Urgesi tiene per la prima volta il servizio, e lo fa a zero, nel terzo game, ma Andreescu trova un altro break ai vantaggi del quinto game. La canadese poi scappa sul 5-1 e nel settimo game si procura un match point in risposta, ma non lo sfrutta. Urgesi tiene ancora il servizio e poi riesce addirittura a strappare la battuta a trenta alla canadese, accorciando fino al 3-5. L’azzurra ha poi anche l’opportunità di portarsi sul 4-5, ma Andreescu vince gli ultimi tre punti giocati in risposta ed ai vantaggi chiude sul 6-3 in 49′.

Le statistiche mostrano il predominio della nordamericana, che vince 59 punti contro i 38 dell’azzurra, sfruttando 6 delle 10 palle break avute a disposizione e cancellandone 2 delle 3 concesse all’italiana. La canadese fa la differenza soprattutto con la prima di servizio, con la quale ottiene il 78% dei punti contro il 46% di Urgesi, mentre con la seconda Andreescu si attesta al 43% contro il 35% dell’azzurra.