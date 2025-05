Lorenzo Sonego, brutta giornata no: eliminato a sorpresa agli Internazionali d’Italia da Burruchaga

Finisce malissimo il cammino agli Internazionali d’Italia 2025 per Lorenzo Sonego, anzi finisce subito. Il torinese, a sorpresa, esce di scena per mano dell’argentino Roman Andres Burruchaga, figlio d’arte (ai tifosi di calcio è noto il nome di Jorge Burruchaga): 6-2 6-3 in un’ora e 32 minuti a favore del ventitreenne di Buenos Aires, numero 135 del mondo, che andrà ora a sfidare il russo Karen Khachanov.

A sorpresa, l’inizio (decisamente) migliore è quello di Burruchaga, che si prende subito il break di vantaggio e approfitta di un Sonego che di buono fa ben poco nelle prime fasi. Vero è che l’argentino non fa molto per facilitare il compito del torinese: pochi errori, tanta solidità, mentre dall’altra parte la tensione si avverte eccome. Pochissime prime, tanti errori, 0-40 e, poco dopo, secondo break portato a casa dal figlio di diversa arte. Sul 2-5 Sonego inizia a spingere di più, anche approfittando di qualche timore di Burruchaga, che però dal 15-40 si riprende con forza e chiude con un sorprendente 6-2.

Sonego inizia ad avere più sensibilità rispetto al suo tennis nel secondo parziale, ma sull’1-1 30-30 deve salvarsi con una complessa volée sul passante di Burruchaga: palla sul nastro, va dall’altra parte. Poi arriva anche una palla break a favore del piemontese, ma serve bene l’argentino e non ci si può far molto. Improvvisamente, sul 2-2, arriva un altro passaggio a vuoto dell’italiano, che gli costa di nuovo la battuta. Di lì in avanti va tutto a picco: comunicazioni non proprio confortanti con il proprio angolo, colpi che non girano, soprattutto il dritto, ma il 5-2 per Burruchaga arriva comunque con un punto molto spettacolare in cui prevale la difesa dell’argentino. Arriva un controbreak da parte di Sonego, ma conta poco, perché l’argentino si riprende insieme maltolto e match.

Vale per tutti il conto vincenti-errori gratuiti: 11-17 per Burruchaga contro il 18-37 di un Sonego davvero con poco mordente, l’ombra di quello che è arrivato a inizio anno ai quarti di finale agli Australian Open.