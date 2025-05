Francesco Passaro piega in tre set Tseng e approda al secondo turno degli Internazionali d’Italia

Missione compiuta per Francesco Passaro nel primo round degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma. Il perugino (n.101 del ranking) si è imposto contro il cinese di Taipei, Chun Hsin Tseng (n.102 ATP), col punteggio di 6-0 2-6 6-3 in 1 ora e 58 minuti di gioco.

Un match strano, dominato dall’azzurro nel primo parziale, costretto però a subire la reazione dell’avversario nel secondo. La terza frazione ha sorriso al nostro portacolori, che ha saputo essere più lucido nella gestione dello scambio da fondo. Passaro, quindi, approda al secondo turno dove affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov (n.14 del seeding).

Nel primo set si assiste a un soliloquio dell’italiano. L’umbro fa i buchi per terra col dritto, approfittando anche delle difficoltà dell’asiatico nel trovare la misura dei colpi. Una gestione perfetta del tennista nostrano, in grado di sciorinare anche passanti di rovescio in scivolata di pregevole fattura. Il bagel (6-0) è la logica conseguenza.

Nel secondo set l’attenzione da parte di Passaro cala e qualche errore di troppo c’è nello scambio. Tseng sa leggere la situazione e piazza il doppio break che lo porta sul 4-0. Francesco tenta una reazione, ma il margine di vantaggio del rivale è troppo ampio e il 6-2 chiude il discorso.

Nel terzo set Passaro è chiamato a cancellare una palla break in apertura e il perugino lo fa con autorevolezza. L’azzurro sale di livelli nel quarto game, mettendo in mostra colpi di grande profondità che gli valgono il break. Nel settimo gioco è l’ultimo momento di difficoltà, dovendo cancellare una chance di contro-break, prima di far calare il sipario sul 6-3 con un dritto dei suoi.

Leggendo le statistiche, rimarchevole per Passaro il dato degli 8 ace, col 67% di prime di servizio in campo e il 75% dei punti vinti. Indubbiamente, la differenza c’è nel rapporto vincenti/gratuiti: 34/27 per l’umbro e 15/23 per Tseng.