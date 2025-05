Superbike, Nicolò Bulega il più veloce nella FP1 a Cremona. 2° Petrucci davanti a Razgatlioglu

Nicolò Bulega ha iniziato col piglio giusto il week end di Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lombardo, il leader della classifica mondiale è stato il più veloce della prima sessione di prove libere. L’emiliano ha fermato i cronometri sul tempo di 1:29.158 con un vantaggio di 0.379 su Danilo Petrucci (Ducati) e 0.395 sul turco Toprak Razgatlioglu (BMW).

Indubbiamente, a tenere banco il duello tra Bulega e Toprak, anche a valle di quanto accaduto ad Assen (Paesi Bassi) dove l’alfiere della Ducati ufficiale avrebbe voluto allungare in classifica e invece si è visto ridurre il proprio margine nei confronti del campione del mondo in carica (21 punti).

A completare il quadro della top-5 sono stati lo spagnolo Iker Lecuona, in sella alla Honda, distante 0.463 e il britannico Sam Lowes (Ducati) a 0.511, a precedere il fratello Alex (Bimota) a 0.609. Nel gruppo dei migliori dieci ci sono anche il terzo della graduatoria iridata, Andrea Locatelli (Yamaha), in ottava posizione a 0.812 e Axel Bassani (Bimota) decimo a 0.832.

Andrea Iannone ha terminato con la sua Panigale in dodicesima piazza a 0.989, immediatamente davanti a Yari Montella (Ducati) a 1.171. Da segnalare una caduta rovinosa del centauro abruzzese nel corso della FP1. Alle 15.00 assisteremo alla seconda sessione di libere.

RISULTATI FP1 GP ITALIA SUPERBIKE 2025

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’29.158 19 152,143 307,7

2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’29.537 0.379 0.379 11 151,499 305,9

3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’29.553 0.395 0.016 19 151,472 307,7

4 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’29.621 0.463 0.068 17 151,357 302,5

5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’29.669 0.511 0.048 17 151,276 304,2

6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’29.767 0.609 0.098 19 151,111 303,4

7 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’29.801 0.643 0.034 19 151,054 302,5

8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’29.970 0.812 0.169 20 150,770 300,8

9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’29.986 0.828 0.016 20 150,743 302,5

10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’29.990 0.832 0.004 21 150,737 302,5

11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’30.028 0.870 0.038 21 150,673 304,2

12 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’30.147 0.989 0.119 14 150,474 309,5

13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’30.329 1.171 0.182 21 150,171 304,2

14 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’30.453 1.295 0.124 17 149,965 302,5

15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’30.545 1.387 0.092 17 149,813 304,2

16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’30.591 1.433 0.046 8 149,737 302,5

17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’30.613 1.455 0.022 18 149,700 301,7

18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’30.623 1.465 0.010 20 149,684 300,8

19 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’30.773 1.615 0.150 22 149,437 297,5

20 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’30.989 1.831 0.216 20 149,082 300,8

21 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’31.042 1.884 0.053 3 148,995 294,3

22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’31.083 1.925 0.041 15 148,928 299,2

23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1’31.966 2.808 0.883 16 147,498 297,5

24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’33.437 4.279 1.471 18 145,176 295,1