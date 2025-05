Superbike oggi in tv, GP Italia 2025: orari prove libere, programma, streaming

Oggi, venerdì 2 maggio, prima giornata del week end di Cremona (Italia), quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lombarto i centauri della massima categoria delle derivate dalla serie su due-ruote andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per essere pronti a un week end particolarmente intenso come sempre.

Si torna in pista a distanza di quasi un mese dopo quanto accaduto ad Assen (Paesi Bassi). Nella Cattedrale del Motociclismo, Nicolò Bulega avrebbe voluto aumentare il proprio margine di vantaggio sulla concorrenza, ma le cose sono andate diversamente. Emiliano a segno “solo” in gara-1, mentre la Superpole Race e gara-2 sono state conquistate dal turco Toprak Razgatlioglu, campione del mondo in carica, e da Andrea Locatelli.

Bulega, dunque, si presenta ai nastri di partenza di questo fine-settimana con 136 punti, 21 in più di Razgatlioglu, mentre Locatelli insegue a -29. Il centauro della Ducati vorrà quindi far valere il proprio ruolo di leader e scopriremo anche cosa faranno le altre Rosse. Il riferimento è soprattutto allo spagnolo Alvaro Bautista e a Danilo Petrucci, senza dimenticare Andrea Iannone.

La prima giornata del week end del Mondiale di Superbike a Cremona (Italia) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non copriranno il day-1 sul tracciato lombardo. OA Sport vi darà aggiornamenti sullo sviluppo del primo giorno di prove libere.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Venerdì 2 maggio

Ore 10.20-11.05 Superbike, prove libere 1 a Cremona (Italia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-15.45 Superbike, prove libere 2 a Cremona (Italia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ITALIA SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it non coprirà le prove libere odierne.

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Venerdì 2 maggio

Non è prevista la copertura televisiva delle prove libere odierne.