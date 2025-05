LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: finale scudetto a un bivio già in gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-2 della finale scudetto di basket femminile. Il Famila Schio riparte dall’1-0 conseguito in gara-1 in virtù del 72-62 con cui ha superato l’Umana Reyer Venezia due sere fa al PalaRomare.

Facciamo un rapido passo indietro: nella prima gara, oltre all’allungo nelle fasi finali da parte della squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos, c’è da rimarcare la performance da MVP di Costanza Verona: 17 punti, 5 assist e tutto quel che è servito al Famila per mettere insieme le chiavi della vittoria.

Dall’altra parte, Venezia non è riuscita a sfruttare il duo Villa-Kuier, 34 punti in due, e si è trovata a subire due fattori: lo scarsissimo contributo dalla panchina (due punti, di Pan) e una seconda metà di gara nella quale il canestro l’ha trovato davvero con continuità piuttosto scarsa. E decisive anche le percentuali da tre: difficilmente rivedremo la Reyer fare appena 1/17.

Nulla è comunque deciso in questo atto conclusivo, dove però un trend già sembra esserci: Schio che a rimbalzo riesce a dare di più (41-29 in gara-1). Ci sarà tanto da raccontare in questo che è oramai un vero superclassico, al netto del fatto che si tratta appena della terza volta che i due club si affrontano per lo scudetto (1-1 il bilancio nelle finali precedenti).

Gara-2 della finale scudetto tra Famila Schio e Umana Reyer Venezia vedrà alzarsi la palla a due alle ore 18:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!