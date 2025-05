Basket femminile: Schio batte Venezia in gara 1 della finale di Serie A

Si è appena conclusa al Palaromare gara-1 della finalissima del massimo campionato italiano femminile di basket e in scena è andato il primo atto del derby veneto tra Schio e Venezia. E a imporsi sono le padrone di casa, che sfruttano un secondo tempo in calo di Venezia per mettere il primo punto sullo scacchiere dello scudetto.

Parte meglio la Reyer, che nei primi minuti trovano i canestri per il 5-10 dopo tre minuti e mezzo, mentre Schio è obbligata a inseguire. Una rincorsa che si conclude a poco meno di 4’ dalla fine del primo quarto, con il canestro di Verona per il sorpasso. È ancora una tripla di Verona a chiudere il primo parziale con Schio che ha allungato sul 20-16.

È ancora Verona a dare il là al secondo quarto e padrone di casa che toccano il +6 e ora è Venezia che è costretta a inseguire, guidata da Matilde Villa. Poi sono i punti di Lorela Cubaj a impattare di nuovo il match a poco più di 2’ dalla sirena di metà match. Smalls firma il sorpasso e in un primo tempo equilibratissimo ed emozionante si va al riposo sul 33-35.

Venezia che a inizio ripresa allunga sul +5, ma subito risponde Schio, anche se è ancora una volta Matilde Villa a provare a rilanciare le sue compagne. Verona e Andrè firmano il controsorpasso di Schio ed equilibrio che non si spezza al Palaromare. Sono, però, le padrone di casa a provare a sfruttare il buon momento, Venezia soffre e sbaglia in un terzo quarto dove in attacco le ospiti hanno prodotto poco e si va all’ultimo stop sul 53-49 per Schio.

L’ultimo quarto inizia con Laksa protagonista e Schio che prova a gestire il vantaggio. Ancora una volta è Matilde Villa a tenere viva Venezia, ma questa volta le padrone di casa non si fanno sorprendere, lentamente aprono un divario che le ospiti non possono richiudere. Vince, così, Schio gara-1, si impone 72-62 e parte col piede giusto in questa serie finale. Top scorer Laksa con 19 punti, poi per Schio ci sono i 17 di Verona e gli 11 di Salaun. Per Venezia, invece, Kuier ne fa 18, seguita da Villa con 15, e la coppia Smalls e Cubaj con 11.