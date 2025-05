Basket, Trento domina l’anticipo della 29ma giornata contro Reggio Emilia

Si è aperta la ventinovesima giornata con la vittoria casalinga della Dolomiti Energia Trento sulla Unahotels Reggio Emilia per 84-63. Un successo che permette alla squadra di Galbiati di agguantare almeno per una sera la coppia di testa formata da Bologna e Trapani e rimane ancora in corsa per chiudere la Regular Season al primo posto. Reggio Emilia è già ai playoff, ma dovrà lottare per un piazzamento tra il sesto e l’ottavo posto.

Il miglior marcatore di Trento è stato Jordan Ford con 18 punti, mentre Quinn Ellis ha sfiorato la doppia doppia con 15 punti e 8 rimbalzi. A Reggio Emilia, invece, non è bastato un Mouhamed Faye da 14 punti e 11 rimbalzi.

Una partita che ha già preso la strada di Trento dopo il primo quarto, con i padroni di casa che hanno dominato, allungando alla prima sirena sul +15 (27-12). Da quel momento il match ha seguito sempre lo stesso copione, con Reggio Emilia che ha cercato di accorciare e con Trento invece che ha respinto ogni assalto, controllando agevolmente e poi aumentando anche il vantaggio, chiudendo poi sul +21 (84-63).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 84-63 (27-12, 21-19, 16-16, 20-16)

Trento: Ellis 15, Cale 5, Ford 18, Pecchia 2, Niang 7, Forray 5, Mawugbe 4, Lamb 13, Bayehe 2, Zukauskas 13

Reggio Emilia: Barford 7, Winston 10, Faye 14, Smith 4, Uglietti 7, Bonaretti, Fainke, Vitali 4, Faried 7, Grant, Chillo, Cheatham 10