Basket: Eurolega, l’Efes e il Barça forzano Pana e Monaco alla bella

Si va a gara-5 per le ultime due sfide dei playoff di Eurolega e, dunque, si dovrà ancora aspettare per sapere chi raggiungerà il Fenerbahce e l’Olympiacos nelle Final Four. Efes Istanbul e Barcellona, infatti, fanno valere il fattore campo contro Panathinaikos e Monaco e allungano le rispettive serie.

Efes-Panathinaikos si apre con la tripla di Jerian Grant e primi due minuti di marca greca, che va sul 2-7. Risponde, però, l’Efes con tre triple consecutive che ribaltano i giochi. Poi un botta e risposto interrotto da un piccolo break dei turchi che vale il 21-18 con cui si va al primo stop. Controparziale di 8-0 per il Panathinaikos a inizio secondo quarto, ma nuovamente risponde la squadra di casa e non si spezza l’equilibrio sul parquet di Istanbul. Nell’ultimo minuto, però, nuovo parziale per l’Efes e si va al riposo sul 38-33.

Continua a spingere l’Efes, che a inizio ripresa tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio. Ma un nuovo controparziale dei greci di 10-0 riporta il match in parità ed equilibrio, con i continui botta e risposta che mandano le due squadre all’ultimo stop sul 60-59. Continua il grande equilibrio, con i turchi spalle al muro per evitare l’eliminazione e Pana invece a caccia della vittoria che vale le Final Four. Le due squadre rispondono colpo su colpo ai canestri avversari e match che si decide nell’ultimo minuto. La tripla di Bryant a 37” dalla sirena vale il +4 per l’Efes, Nunn risponde dalla distanza, Smits firma il +3 – mancando però il punto addizionale – ma è l’antisportivo di Osman a chiudere i giochi. L’Efes vince 85-82 e forza il Panathinaikos a gara-5. Non bastano ai greci i 22 punti di Cedi Osman, top scorer di serata, mentre per l’Efes ci sono i 19 di Elijah Bryant.

Barcellona-Monaco inizia con il canestro di Kevin Punter e un Barcellona che parte fortissimo. È Jabari Parker a essere scatenato, con 8 punti personali in metà quarto e catalani che vanno via sul 15-3. È ancora Parker a far allungare i suoi, con i francesi che faticano a entrare in partita e solo negli ultimi minuti accorciano fino al 23-14. Cambia ritmo il Monaco nella prima metà del secondo quarto, soprattutto difensivamente, con il Barça che fatica a trovare la via del canestro e ospiti che a metà quarto sono a -1. Due liberi di Blossomgame firmano il sorpasso, due triple di Bruzuela riportano avanti gli spagnoli, si lotta punto a punto, a 2” dalla sirena arriva fallo su una tripla e tecnico a Satoransky e alla fine si va al riposo sul 35-38.

Continua a regnare l’equilibrio anche nella ripresa, con il Monaco che prova un primo allungo, ma il Barcellona non permette ai francesi di scappare via. Catalani costretti a inseguire per quasi dieci minuti, ma proprio a 18” dalla fine del terzo quarto è il canestro di Anderson a firmare il 58-58 con cui si va all’ultimo stop e match che riparte da capo a 10’ dalla fine. Ultimi dieci minuti con il Barcellona spalle al muro per evitare l’eliminazione e Monaco invece a caccia della vittoria che vale le Final Four. Il primo acuto è, ancora una volta, firmato da Bruzuela e Barcellona a +4, ma ancora una volta risponde il Monaco. Poi è la volta di Parker a provare ad allungare per i catalani, anche se i francesi non lasciano scappare via il Barça. Decisivi, così, i liberi di Kevin Punter che porta il Barcellone oltre il possesso di vantaggio. Il Barcellona vince 79-72 e forza il Monaco a gara-5. Top scorer Jabari Parker con 22 punti, con il Barcellona che ha anche i 17 punti di Dario Brizuela; mentre per il Monaco ci sono i 16 punti di Mike James e i 13 di Alpha Diallo.