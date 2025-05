Internazionali d’Italia 2025, Nardi fa suo il derby con Cobolli e affronterà De Minaur

Luca Nardi vince il derby con Flavio Cobolli nel primo turno degli Internazionali d’Italia. Il pesarese conquista il primo successo della carriera con un Top-50 sulla terra rossa, superando il romano in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Con questa vittoria Nardi si è garantito la sfida con Alex de Minaur, testa di serie numero sette, mentre per Cobolli c’è la grande amarezza di aver salutato con largo anticipo il torneo di casa.

Nardi ha concesso una sola palla break in tutta la partita a Cobolli, che invece ne ha dovute affrontare nove. Cinque doppi falli a testa, con il romano che ha commesso più errori non forzati dell’avversario (30 contro 26). Nardi ha un vincente in più (13-12) e non ha pagato il 48% di prime in campo, avendo comunque una percentuale alta di punti vinti con questo colpo (74%).

In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di servizio. La prima svolta del match arriva nel sesto gioco, quando Nardi riesce a procurarsi tre palle break. Cobolli annulla le prime due, ma sulla terza il dritto abbandona il romano e Nardi ne approfitta per allungare sul 4-2. Il marchigiano manca un set point nell’ottavo gioco (dritto vincente di Cobolli), ma chiude comunque nel game successivo sul 6-3 con una pregevole smorzata.

Nardi prosegue a giocare benissimo anche nelle prime fasi del secondo set, mentre Cobolli conferma di non essere assolutamente in giornata, sicuramente bloccato dalla pressione del giocare in casa. Il risultato è il break in apertura del pesarese, che poi replica anche nel terzo game alla quarta palla break in suo favore. Nardi allunga sul 4-0, ma Cobolli ha finalmente una timida reazione e prova a rientrare, recuperando uno dei due break di svantaggio. Nardi non concede più occasioni al romano e va a prendersi il set sul 6-4, vincendo il derby e qualificandosi per il secondo turno.