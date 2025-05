Nardi consolida la top100 nel ranking ATP. Cobolli non sarà testa di serie al Roland Garros

Luca Nardi ha vinto il derby italiano del primo turno degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis contro Flavio Cobolli: da una parte il primo puntella il piazzamento in top 100, mentre il secondo rischia seriamente di non essere testa di serie al Roland Garros.

In questo momento Luca Nardi è il primo degli esclusi nel tabellone principale del Roland Garros e dovrebbe affrontare le qualificazioni qualora non dovessero giungere ulteriori forfait, mentre Flavio Cobolli si trova virtualmente al numero 32 del ranking ATP, ma subendo un solo sorpasso non sarebbe nel seeding a Parigi.

Luca Nardi era a quota 632 nel ranking di lunedì 5 maggio, ed avendo raggiunto il secondo turno anche a Roma 2024, è tornato a quota 632 nella classifica virtuale, nel quale si trova al 94° posto. Flavio Cobolli, invece, era uscito all’esordio lo scorso anno ed è a quota 1480, al 32° posto virtuale.

RANKING ATP LUCA NARDI 19 MAGGIO

Ranking ufficiale lunedì 5 maggio: 632 punti, 95° posto.

Ranking dopo la vittoria al 1° turno a Roma: 632 punti, 94° posto virtuale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 19 MAGGIO

Ranking ufficiale lunedì 5 maggio: 1520 punti, 34° posto.

Ranking dopo l’eliminazione a Roma: 1480 punti, 32° posto virtuale.