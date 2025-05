LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: Marquez favorito tra qualifiche e Sprint, Bagnaia deve inventarsi qualcosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MotoGP, GP Francia 2025, Bagnaia sfida i fratelli Marquez.

Giornata di qualifiche e di Sprint oggi in MotoGP al Gran Premio di Francia 2025, che vedrà il solito Francesco Bagnaia battagliare con i fratelli Marquez, ma non solo: anche Fabio Quartararo è pronto a una grande prestazione.

Il turno di ieri si è aperta con il solito Marc Marquez davanti a tutti. Le prequalifiche della MotoGP a Le Mans, in Francia, mettono in luce quanto già visto nelle FP1. Proprio il fenomeno spagnolo su Ducati chiude il turno pomeridiano firmando il record del circuito con il tempo di 1’29”855. Secondo un grande Fabio Quartararo, con 177 millesimi di distacco. Il pilota francese della Yamaha, idolo locale, ha un buon passo e potrebbe essere protagonista come in Spagna. Terzo l’azzurro Francesco Bagnaia, non molto distante dal super compagno di team Marc Marquez: l’ex campione del mondo è staccato di soli 184 millesimi.

I piloti del team Gresini chiudono la top cinque: Fermin Aldeguer precede il leader in classifica Alex Marquez. Poi Jack Miller, sesto con la Pramac di Yamaha, confermando i miglioramenti del costruttore giapponese. Settimo Pedro Acosta (Ktm), davanti al compagno di moto Ktm, Maverick Vinales. Franco Morbidelli (VR46 Ducati) si piazza al nono posto, appena davanti a Marco Bezzecchi, ultimo dei piloti con accesso diretto al Q2. Un obiettivo sfumato da Fabio Di Giannantonio, apparso in grande difficoltà per tutto il turno, e Brad Binder che aveva chiuso con buoni miglioramenti le FP1.

FP2 alle ore 10.10 a seguire Q1 sarà alle 10.50 e Q2 alle 11.15. Gara Sprint alle ore 15.00.