MotoGp, Alex Marquez: “Marc un passa davanti a tutti, dobbiamo lavorare sul set-up”

Alex Marquez ha terminato al quinto posto le pre-qualifiche valide per il GP di Francia, sesto atto del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il mitico circuito Bugatti di Le Mans. Prestazione discreta per lo spagnolo in forza al team Gresini, motivato a rimanere in top 3 anche in questo fine settimana.

Nello specifico l’attuale leader della classifica piloti ha guadagnato uno scarto di +0.401 millesimi rispetto alla Ducati del fratello Marc, leader davanti a un sempre più in crescita Fabio Quartararo ed a Francesco “Pecco” Bagnaia. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Cervera ha commentato quanto fatto:

“Marc si è visto che è un passo in avanti rispetto al resto della concorrenza – ha detto Alex Marquez – noi siamo nel secondo gruppo insieme a Vinales, Pecco, Fermin ed altri. Oggi mi sono concentrato sui giri, per questo non ho provato tanto il set-up. Domani dobbiamo capire un po’: non mi sento né bene né male. Siamo lì in mezzo. Ci sono i margini per fare uno step in avanti.

Marquez ah quindi proseguito: “Io non sento molta differenza tra le due moto. Quando sono arrivato qui c’era Enea Bastianini al mio posto, lui sentiva qualcosa di differente. Forse con Honda mi sono abituato a saltare da una moto all’altra. Non direi di vere avuto poco feeling fino a questo momento: bisogna solo lavorare sul balance, dobbiamo stabilizzare la moto, cercare il limite e lavorare ancora perché non sono super performante qui”.