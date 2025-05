MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Francia 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, nella giornata di sabato 10 maggio, il circuito Bugatti di Le Mans ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Francia 2025, valevole come sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. Sull’iconica pista transalpina verranno assegnati i primi punti iridati del weekend, mentre in mattinata andrà in scena la lotta per la pole position.

Dopo i primi cinque appuntamento dell’anno, Alex Marquez è leader della classifica generale nella classe regina del Motomondiale a +1 sul fratello Marc e a +20 su Francesco Bagnaia, mentre Franco Morbidelli occupa la quarta piazza con un distacco di 56 punti dalla vetta. Vedremo se la mini-gara del sabato provocherà un nuovo cambio della guardia in testa al Mondiale o se Alex sarà in grado di resistere all’assalto di MM93.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP a Le Mans verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della top class in Francia con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP FRANCIA MOTOGP 2025

Sabato 10 maggio

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SPRINT MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).