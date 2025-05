MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non riesco ad avere il feeling del 2024, mi devo adattare alla GP25”

Calato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Francia, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Lo spagnolo Marc Marquez, su Ducati ufficiale, ha confermato il suo status di uomo più veloce, a precedere un grande Fabio Quartararo (Yamaha) e Francesco Bagnaia sull’altra Rossa Factory. Un gap di 0.184 dal team-mate per Pecco, in cerca di quel feeling ideale che ancora non c’è.

Il piemontese ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Abbiamo fatto un lavoro diverso. Dopo 5 GP, ho capito che il feeling dell’anno scorso non riesco a trovarlo. Oggi ho provato a fare in una maniera differente, sfruttando i punti di forza di questa moto che sono altri. Sicuramente ha un buon grip, sono riuscito a fare in alcuni punti ottima percorrenza, ma nella fase di ingresso sono sempre molto legato nel stare coi freni in mano“, ha spiegato Bagnaia.

“Non riesco a portar dentro la velocità come vorrei, ma tutto sommato siamo andati bene e ho cercato di adattarmi alla situazione. Con le gomme usate riuscivo a girare abbastanza forte, ma sicuramente non come Marc (Marquez, ndr.) che in questo momento è il più veloce. Ora come ora il mio passo è come quello di Quartararo e di Vinales, in lotta per la seconda posizione. Sono sicuro che domani mattina faremo un altro step in avanti e ci metteremo più vicini a Marquez“, ha aggiunto Pecco.

Pertanto, la criticità è sempre la stessa: “Il passo in avanti va fatto nell’ultima parte di frenata. È sempre stato il mio punto di forza e non sappiamo perché non riusciamo a ritrovarlo. Non se ne viene a capo, quindi devo adattarmi io alla situazione. Questo problema mi porta a essere più conservativo, per non buttare via i punti come ho fatto l’anno scorso. Io non vedo l’ora che quel feeling torni, potendo così esprimere il mio vero potenziale“, ha concluso.