MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia pensa troppo al 2024 e non prende rischi, mentre Marquez…”

Primo giorno di prove libere andato in archivio a Le Mans (Francia), sede del sesto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul celebre tracciato transalpino, un day-1 importante per definire gli assetti in vista delle qualifiche, della Sprint Race e del GP, nonché per la definizione della graduatoria funzionale alla qualificazione in Q1 e Q2.

Ducati ufficiale che ha fatto la voce grossa con Marc Marquez velocissimo in tutte le condizioni, mentre Francesco Bagnaia ha concluso terzo e vicino allo spagnolo nel time-attack, mentre sul passo gara un gap c’è. Una conferma di quanto già visto in stagione per un Bagnaia che sta facendo fatica a ritrovare il feeling in frenata del 2024. A mettere da questo punto di vista i puntini sulle i è stato il Team Manager di Ducati Factory, Davide Tardozzi.

“Pecco oggi voleva mettere a posto quello che gli manca da inizio anno, ovvero l’ultima parte della frenata in ingresso di curva. Un aspetto importante in curva-3 e in curva-9 a Le Mans, dove perde qualcosina“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Poi abbiamo visto che consolidandogli la moto, si sta abituando a un nuovo assetto e sta andando meglio. Bagnaia è veloce, ma Marc Marquez ha quel qualcosa in più. Direi che Pecco però domani potrebbe essere protagonista“, ha sottolineato.

Pungolato da Livio Suppo negli studi di Sky Sport, Tardozzi non si è nascosto dietro un dito: “Sì, lui corre in gara un po’ col freno a mano tirato per via del ricordo del 2024 e delle cadute, lo ha ammesso lui stesso. Quando tu pensi troppo, vai meno veloce. Ne abbiamo parlato a Jerez, si sta togliendo questa scimmia dalle spalle, oggi nel time-attack è andato decisamente bene, prendendosi qualche rischio. È chiaro, Marc sta facendo qualcosa di eccezionale. Ha vinto campionanti anche con moto inferiori e ora sta dimostrando di saper gestire la sua velocità, anche se a volte si rilassa“.