MotoGP su TV8: orari GP Francia 2025, il programma in chiaro dal 9 all’11 maggio

Il Gran Premio di Francia di MotoGP andrà in scena domenica 11 maggio. La gara canonica sarà preceduta dalla Sprint Race, che si disputerà sabato 10 maggio. La competizione dimezzata sarà, come al solito, riservata esclusivamente alla categoria regina. Viceversa, Moto2 e Moto3, avranno solo il GP domenicale sulla distanza piena.

Si correrà a Le Mans, località di culto per quanto riguarda l’automobilismo, ma che nel corso del tempo ha saputo ritagliarsi una forte identità anche nel motociclismo. Non solo grazie alla versione a due ruote della mitica 24 ore, bensì anche in virtù della varietà e unicità del Bugatti Circuit, che presenta tante curve “progressive”, le quali richiedono uno stile di guida particolare.

Nel 2024, in MotoGP Jorge Martin firmò il back-to-back, vincendo sia la Sprint che il Gran Premio. Per quanto riguarda le classi inferiori, affermazioni per Sergio Garcia (Moto2) e David Alonso (Moto3). Va rimarcato come la tappa francese segnerà l’inizio del Campionato di MotoE. Il programma sarà dunque più fitto del solito.

MOTOGP – PROGRAMMA GP FRANCIA 2025

VENERDÌ 9 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.30-08.45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12.35-12.50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 10 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 11 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 09.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP FRANCIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Francia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento transalpino potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Francia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 10 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 10:50-11:30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12:05-12:50, Diretta GARA-I MotoE

Ore 12:50-13:30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13:45-14:25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15:00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 11 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13:00, Differita GARA-II MotoE

Ore 14:00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 15:15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 17:00, Differita GRAN PREMIO MotoGP