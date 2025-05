Pallamano: i convocati dell’Italia per le sfide contro Spagna e Serbia per gli Europei 2026

In vista delle sfide decisive per la qualificazione agli Europei 2026 di pallamano, la nazionale italiana del DT Bob Hanning ha iniziato il suo raduno a Fasano (Brindisi) per preparare i duelli contro Spagna – in casa – e Serbia, ultima prova del Gruppo 4 che si terrà in trasferta.

Lo staff tecnico per la marcia d’avvicinamento in territorio pugliese, dove l’8 maggio alle 19.00 ci sarà poi il faccia a faccia contro gli iberici, ha selezionato 17 elementi: 3 portieri e 14 giocatori di movimento. L’estremo difensore Domenico Ebner, il capitano-pivot Andrea Parisini, i gemelli Simone e Marco Mengon e l’ala Leo Prantner guidano un gruppo che vede l’approdo del terzino Juan Pablo Cuello, a fronte delle “uscite” per infortunio del pivot Gabriele Sontacchi e del terzino Marco Zanon.

Di seguito l’elenco completo dei convocati, la situazione attuale dei vari gruppi di qualificazione agli Europei 2026 e anche i meccanismi di qualificazione al prossimo torneo continentale.

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm/ESP), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Trembelay/FRA), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Eisenach/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Selestat/FRA), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (TD/CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Juan Pablo Cuello (TD – 1997 – Publiesse Chiaravalle)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC/FRA), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Emanuele Panetti (match analyst), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Federico Morelli (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

Le classifiche attuali dei gironi di qualificazione:

Gruppo 1: Slovenia 8 pti, Lituania 6, Macedonia 2, Estonia 0

Gruppo 2: Ungheria 7 pti, Montenegro 5, Finlandia 4, Slovacchia 0

Gruppo 3: Islanda 8 pti, Georgia 4, Bosnia Erzegovina 2, Grecia 2

Gruppo 4: Spagna 6 pti, ITALIA 6, Serbia 4, Lettonia 0

Gruppo 5: Croazia 8 pti, Repubblica Ceca 4, Belgio 2, Lussemburgo 2

Gruppo 6: Faroe 5 pti, Ucraina 4, Olanda 4 Kosovo 3

Gruppo 7: Germania 7 pti, Svizzera 5, Austria 4, Turchia 0

Gruppo 8: Portogallo 7 pti, Polonia 4, Romania 3, Israele 2

FORMULA. Si qualificano alla fase finale degli EHF EURO 2026 le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze di tutti gli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento.