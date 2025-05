Pallamano: Italia, contro la Spagna una sfida tosta che vale gli Europei 2026

Il momento della verità per l’Italia della pallamano sta per arrivare. La sfida con la Spagna di domani, prevista per le ore 19.00, vale una fetta molto cospicua della qualificazione agli Europei 2026, all’interno degli equilibri del Gruppo 4 di qualificazione al torneo continentale, che comprende anche Serbia e Lettonia.

Battere gli iberici, a Fasano, vorrebbe dire aprirsi due chance: la prima, quella clamorosa, di essere in grado addirittura di vincere il girone, la seconda, più probabile ma anche “futuribile”, di rientrare nel novero delle eventuali terze con la migliore classifica totale – nel quadro di tutte le otto pool in agenda – per staccare il pass verso la rassegna dell’anno prossimo.

Di sicuro non sarà facile. La Spagna, bronzo olimpico a Parigi 2024, sta attraversando un ricambio generazionale importante ma la sua identità, fatta di una pallamano rapida sia nelle esecuzioni sia nel ritmo generale di gioco, non è cambiata.

All’andata, in casa delle “Furie Rosse”, gli azzurri andarono vicinissimi al colpaccio perdendo poi 31-30 in un arrivo in volata dove gli spagnoli furono capaci di rimontare Ebner e soci.

Nel frattempo le cose sono cambiate: l’Italia ha un nuovo direttore tecnico, Bob Hanning, e ha acquisito una maggiore consapevolezza delle sue armi, arrivata si sulla scia dei Mondiali di inizio anno ma anche e soprattutto dalla splendida affermazione con la Serbia e dal fatto che il gruppo tricolore stia assumendo sempre più valore, spessore ed esperienza a livello internazionale.

Tutto in 60′. Con organizzazione, identità e cuore: capitan Parisini e compagni provano a prenotare il biglietto per gli Europei 2026.