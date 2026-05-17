LIVE Italia-Svizzera, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: serve un’impresa per ribaltare il risultato

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Svizzera, gara di ritorno dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027. Gli italiani provano la rimonta per strappare il pass per la prossima rassegna iridata.

Si riparte dal 32-29 in favore della Svizzera maturato pochi giorni fa a Zurigo. L’Italia di Bob Hanning è partita bene chiudendo avanti il primo tempo, ma poi ha subito il rientro degli elvetici perdendo la seconda frazione con quattro reti di scarto. Un passivo importante ma non impossibile da recuperare per gli azzurri.

L’Italia prova a sfruttare il pubblico di Faenza per ribaltare l’incontro. Gli azzurri hanno fatto vedere di poter dare molto fastidio agli svizzeri e nel ritorno proveranno a completare l’opera. Per farlo gli italiani dovranno essere più cinici dai 7 metri, oltre a ritrovare la solidità difensiva che li ha contraddistinti nelle ultime stagioni.

L’incontro tra Italia e Svizzera si disputerà a Faenza con l’inizio previsto per le 18.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!