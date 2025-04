Curling, Mondiale doppio misto: l’Italia rimonta i padroni di casa del Canada e resta imbattuta!

Ancora una grande impresa per l’Italia del doppio misto di curling. Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono imposti 7-5 sul Canada nella quinta sfida della fase a gironi del Mondiale in corso a Fredericton, in Canada. Un successo fondamentale, arrivato al termine di una partita complicatissima, che sembrava compromessa a metà gara, ma che gli azzurri hanno saputo ribaltare con carattere e qualità.

L’inizio della sfida è stato estremamente equilibrato. Dopo un primo end favorevole ai canadesi, che hanno rubato la mano grazie a un errore di Mosaner, l’Italia ha pareggiato i conti nel secondo grazie a una bocciata precisa, senza però riuscire a capitalizzare fino in fondo. Costretti spesso a inseguire, gli azzurri hanno vissuto momenti complicati nel terzo e quarto end: troppa imprecisione e una maggiore aggressività del Canada hanno portato i padroni di casa a portarsi sul 5-2. In particolare, nel quarto end, i nordamericani hanno piazzato due punti pesantissimi che sembravano indirizzare in modo definitivo l’incontro ma bisogna dire che gli azzurri hanno saputo scongiurare il rischio di suberne cinque di punti e forse quello è stato il momento decisivo.

E’ proprio nei momenti di difficoltà, infatti, che Constantini e Mosaner riescono a esaltarsi. L’Italia ha cominciato a risalire con pazienza, prima accorciando le distanze nel sesto end (4-5), poi pareggiando i conti nel settimo, grazie a una clamorosa mano rubata favorita da un errore nella bocciata finale di Gallant.

Con il punteggio in perfetta parità all’inizio dell’ottavo e ultimo end, la pressione è salita alle stelle. L’Italia ha impostato una mano perfetta, piazzando ben tre stone a punto e costringendo i canadesi a forzare. La strategia ha pagato: dopo un errore cruciale di Peterman, Constantini ha eseguito un tiro chirurgico eliminando la guardia avversaria e mettendo in cassaforte il vantaggio. Gallant ha tentato l’ultimo disperato tentativo di ribaltare la situazione, ma il suo tiro è stato corto, certificando il trionfo italiano.

Il match si è chiuso 7-5 per l’Italia, che resta così imbattuta dopo cinque giornate e si avvicina sensibilmente alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Da segnalare anche le prestazioni individuali: Stefania Constantini è stata la match winner con una percentuale di positività del 78%, la più alta in campo, mentre Mosaner ha chiuso con un ottimo 76%. Una vittoria di carattere e qualità, che conferma quanto l’Italia sia una delle squadre più temibili del torneo. Ora gli azzurri dovranno subito ricaricare le energie: domani li attende un altro esame durissimo contro la Scozia, altra big del panorama internazionale.