Curling, Italia straripante ai Mondiali di doppio misto: Mosaner-Constantini travolgono la Cina, semifinale ipotecata

L’Italia prosegue la propria fantastica cavalcata ai Mondiali di curling doppio misto, difendendo la propria imbattibilità e infilando la settima vittoria consecutiva sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Ad aprire la penultima giornata della fase a gironi è stato lo schiacciante dominio contro la Cina, travolta con il punteggio di 8-2 al termine di una partita che è sempre stata in totale controllo dei nostri portacolori e conclusa con un end in anticipo.

Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno facendo tornare la magia dell’apoteosi di tre anni fa alle Olimpiadi visto che, considerando gli undici successi della cavalcata che ha portato alla conquista della medaglia d’oro a Pechino 2022, sono a quota diciotto affermazioni di fila. La coppia azzurra si sta confermando di una caratura tecnica superiore e svetta in testa al gruppo A, davanti al Canada (sei vittorie), alla Svezia e alla Scozia.

La prima classificata accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. La nostra Nazionale è davvero a un passo dal passaggio del turno, che arriverebbe battendo la Svezia nella partita in programma alle ore 23.00. I Campioni Olimpici chiuderanno poi il round robin nella giornata di domani (giovedì 1° maggio, ore 19.00) affrontando i poco quotati Paesi Bassi.

CRONACA ITALIA-CINA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

Stefania Constantini e Amos Mosaner partono fortissimo, mettendo a segno un punto nel primo end e poi strappando la mano nel secondo, issandosi così sul 3-0. Yu Han e Zhiyu Wang reagiscono e accorciano le distanze portando a punto una stone, ma nella frazione successiva la coppia italiana costruisce un castello di gioco eccellente che permette di marcare tre punti.

L’Italia vola così sul 6-1 a metà partita e spiana la strada verso la vittoria. Al ritorno sul ghiaccio gli asiatici provano a cambiare l’inerzia dell’incontro adottando il vantaggio del power-play, che permette di spostare le stone prefissate. Gli azzurri leggono benissimo anche quella situazione e consentono agli avversari di mettere a segno soltanto un punto (6-2).

I Campioni Olimpici decidono allora di dare l’ultima pigiata sull’acceleratore per chiudere definitivamente i conti, riuscendo nel loro intento in maniera brillante: punto di giustezza nel sesto end, martello strappato nel settimo con il punto che sancisce l’8-2 e la chiusura anticipata dell’incontro.

RISULTATI MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO OGGI

Canada vs Finlandia 13-2

Italia vs Cina 8-2

Corea del Sud vs Danimarca 6-4

Paesi Bassi vs Germania 7-5

Scozia vs Svezia 7-6

CLASSIFICA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

1. Italia 7 vittorie

2. Canada 6 vittorie

3. Scozia 5 vittorie

3. Svezia 5 vittorie

5. Finlandia 4 vittorie

6. Germania 2 vittorie

6. Cina 2 vittorie

6. Corea del Sud 2 vittorie

9. Danimarca 1 vittoria

9. Paesi Bassi 1 vittoria