Hockey ghiaccio, Alex Trivellato: “Un Mondiale amaro per l’Italia. Partita con la Slovenia completamente sbagliata”

L’Italia dell’hockey su ghiaccio torna in Division I dopo soltanto un anno dalla promozione in Top Division. A decretarlo sono stati i Mondiali 2026 in corso di svolgimento in Svizzera, dove il Blue Team si è classificato all’ultimo posto del Girone B con un solo punto raccolto.

Sette partite e sette sconfitte, quella con la Danimarca ai supplementari, ma soprattutto “lo spareggio salvezza” contro la Slovenia perso in maniera netta: 1-5, dopo esser stati anche in vantaggio e aver sbloccato la sfida.

Poi però il calo, con i balcanici bravi a sfruttare ogni occasione a bucare una squadra che di fatto ha staccato la spina incassando un pesante ko. A fotografare quanto successo è stato il capitano degli azzurri, quell’Alex Trivellato che nella disamina non si è tirato indietro:

“Difficile spiegare esattamente cosa sia successo. Loro – spiega il giocatore al sito federale – ci hanno colpito praticamente in ogni superiorità numerica avuta a disposizione, mentre noi come nel resto del torneo abbiamo faticare a segnare. Un gol non basta per vincere le partite. Bravi loro a difendersi e buttarla dentro al momento giusto”.

“Questo risultato – prosegue senza nascondersi – sicuramente rende amaro un Mondiale dove non ci portiamo a casa nulla se non qualche buona prestazione. La migliore è stata sicuramente quella con la Danimarca, dove avremmo meritato di vincere, quest’ultima invece è stata completamente sbagliata”.