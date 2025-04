Hockey ghiaccio, l’Italia rialza la testa, travolge la Polonia e si rilancia per la promozione!

L’Italia stende la Polonia 4-1 nel terzo impegno del Mondiale Divisione I Gruppo A in corso di svolgimento a Sfantu Gheorghe, in Romania, e mette a segno 3 punti di pesantezza indicibile. I biancorossi, infatti, erano a punteggio pieno dopo le prime due uscite ed erano anche passati a condurre la sfida odierna. La reazione degli Azzurri però è stata veemente, tanto da ribaltare il risultato e centrare 3 punti di platino.

Negli altri match la Gran Bretagna soffre più del previsto e piega il Giappone 5-4 dopo overtime. Questa sera, alle ore 19.30, invece, andrà in scena Ucraina-Romania con i gialloblù che avranno la grande chance di avvicinarsi alla zona promozione. A questo punto la classifica del girone vede al comando proprio l’Italia con 7 punti (3 match) contro i 6 di Gran Bretagna e Polonia (3 match entrambe).

Quarto posto per l’Ucraina con 3, quindi Romania e Giappone a 1. In caso di successo dei gialloblù contro i padroni di casa sarebbe corsa a 4 per i due posti che garantiscono la promozione in Top Division. Domani Italia di nuovo sul ghiaccio alle ore 11.30 contro la Gran Bretagna per un match che potrebbe definirsi assolutamente decisivo. Un successo significherebbe promozione ancora prima dell’ultimo incontro contro la Romania.

ITALIA-POLONIA 4-1

Dopo un avvio di incontro equilibrato, la Polonia va a segno nella prima disattenzione della nostra difesa. Dopo una conclusione dalla distanza Zygmunt controlla in mezzo a due e serve un assist al bacio per Pas che, al 14:51, insacca tutto solo davanti a Fadani. Il secondo periodo si apre con gli Azzurri con il piede sull’acceleratore ed è subito 1-1 al 22:37. Mantenuto trova la rete con un tocco “di rapina” da pochi passi su conclusione di Seed. Il coach della Polonia, Kalaber, chiede il challenge. ma non va a buon segno e la marcatura viene confermata.

La formazione di coach Jalonen non si ferma e, in power-play, va al sorpasso al 34:59. Rete di Pietroniro su assist di Di Tomaso. Si arriva, quindi, all’ultimo periodo e gli Azzurri vanno di nuovo a segno con il 3-1 realizzato da Zanetti al 48:09 che indirizza il match nella nostra direzione. Nelle ultimissime battute c’è tempo anche per il poker realizzato da Tedesco a 41 secondi dal termine.