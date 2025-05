Volley femminile, l’Italia debutta con una vittoria: Germania sconfitta senza le big

L’Italia ha incominciato la stagione agonistica battendo la Germania per 3-1 (25-18; 20-25; 25-17; 25-21) nell’amichevole andata in scena al PalaIgor di Novara. La nostra Nazionale di volley femminile ha mosso i primi passi con grande piglio, ma naturalmente va rimarcato che nell’impianto piemontese mancavano tutte le big: Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi, Sarah Fahr, Monica De Gennaro, Ekaterina Antropova hanno terminato i propri impegni di club soltanto quattro giorni fa e dunque si sono prese un po’ di tempo per rifiatare prima di ributtarsi nuovamente in gioco.

In attesa di riabbracciare le Campionesse Olimpiche in occasione della Nations League, il gruppo guidato dal CT Julio Velasco ha saputo imporsi contro le tedesche allenate da coach Giulio Bregoli, che affronteranno anche domani pomeriggio (venerdì 9 maggio, ore 17.00) sempre in amichevole all’Allianz Cloud di Milano. Il primo sestetto selezionato dal Guru dopo i Giochi era il seguente: Carlotta Cambi in cabina di regia, Adhuoljok John Majak Malual nel ruolo di opposto, Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi di banda, Benedetta Sartori e Matilde Munarini al centro, Ilenia Moro il libero.

A fine partita si registrano 16 punti per Omoruyi, 14 per Giovannini, 11 a testa per Munarini e Frosini, 8 punti per Cambi e Malual. Per la Germania 17 punti per Weitzel, 15 per Alsmeier, 13 per Cekulaev, 10 per Tabakucs. L’Italia si è messa particolarmente in luce con attacco e muro, convincendo nei due fondamentali con grande continuità. Da segnalare l’esordio ufficiale in maglia azzurra di Anna Gray (non entrata), Benedetta Sartori, Giorgia Frosini, Chidera Blessing Chinyere Eze, Ilenia Moro e Matilde Munarini (MVP del match).

CRONACA ITALIA-GERMANIA VOLLEY

Nel primo set l’Italia ha preso il controllo della situazione trascinata dal primo tempo e da un muro di Munarini, accompagnati da un ace di Giovannini (6-2). La Germania ha provato a rimanere in scia con Alsmeier e Weitzel (9-7), ma Giovannini ha replicato con un paio di vincenti da posto 4 (12-10) prima del muro di Munarini e della bordata di Malual dalla seconda linea (15-10). Le azzurre hanno preso il largo e hanno chiuso i conti con il mani-out della nuova centrale Giorgia Frosini, subentrata nel finale insieme alla palleggiatrice Chidera Eze.

Dopo un secondo parziale che ha visto la reazione della Germania, sul 9-7 del terzo set l’Italia è riuscita ad allungare con un vincente e un ace di Omoruyi (12-8), poi il mani-out di Frosini e il primo tempo di Munarini per il 14-11. Il primo tempo di Munarini e il muro di Giovannini hanno permesso il 16-13, ci ha pensato poi Omoruyi con due muri a spaccare il parziale (22-16) e Frosini ha chiuso i conti con un’altra stampatona. Il quarto parziale si è giocato punto a punto fino al 19-19, poi Frosini ha firmato una stoccata da posto 2 e Alsmeier ha palleggiato in rete (21-19). Grande diagonale di Giovannini (23-20) e poi Eze ha chiuso i conti con un ace.

ITALIA-GERMANIA 3-1 (25-18, 20-25, 25-17, 25-21)

ITALIA: Giovannini 14, Munarini 11, Cambi 6, Omoruyi 16, Sartori 4, Malual 8, Moro (L). Piva, Squarcini 1, Frosini 11, Eze 1. N.e. Armini, Gray, Degradi. Julio Velasco.

GERMANIA: Kohn 2, Alsmeier 15, Weitzel 17, Weske 3, Tabacucks 10, Cekulaev 13, Pogany (L). Stautz, Hanle 5. N.e. Cesar, Glaab, Scholzel, Jatzko, Strubbe. All. Bregoli.

Arbitri: Giuliano Venturi, Rachela Pristerà.

Durata: 24’, 26’, 25’, 28’.

Italia: 6 a, 13 bs, 14 mv, 29 et.

Germania: 8 a, 13 bs, 8 mv, 30 et.