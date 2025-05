Italia-Germania oggi, volley femminile: orario amichevole, dove vederla in tv e streaming

Oggi giovedì 8 maggio (ore 20.00) l’Italia affronterà la Germania in un’amichevole di volley femminile. La nostra Nazionale incomincerà ufficialmente la propria stagione agonistica con un test contro le tedesche al PalaIgor di Novara. Le ragazze del CT Julio Velasco inizieranno il cammino verso la Nations League, preludio di un’estate intensissima che culminerà con i Mondiali in Thailandia tra fine agosto e inizio settembre.

Sarà il primo dei due Bper Test Match in programma questa settimana, il secondo si disputerà venerdì 9 maggio (ore 17.00) all’Allianz Cloud di Milano. Si ritornerà in campo a nove mesi di distanza dalla conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, anche se in questa occasione saranno assenti le big che hanno fatto sognare nella capitale francese. Le giocatrici di punta hanno terminato la stagione con i rispettivi club pochi giorni fa e si prenderanno del tempo per rifiatare prima di rimettersi in gioco.

Non vedremo all’opera Paola Egonu, Alessia Orro, Anna Danesi, Sarah Fahr, Myriam Sylla, Monica De Gennaro. Tra le fila del gruppo che scenderà in campo contro le teutoniche spiccano nomi di rilievo come la palleggiatrice Carlotta Cambi, le schiacciatrici Loveth Omoruyi e Alice Degradi, la centrale Federica Squarcini, l’opposto Adhuoljok John Majak Malual. A guidare la Germania sarà il coach Giulio Bregoli, in rossa spiccano due conoscenze del campionato italiano come Lina Alsmeier e Camilla Weitzel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, amichevole di volley femminile che si giocherà questa sera al PalaIgor di Novara. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+ per gli abbonati e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non sarà prevista la diretta tv.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA VOLLEY OGGI

Giovedì 8 maggio

Ore 20.00 Italia vs Germania – Diretta streaming su Discovery+

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.