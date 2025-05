LIVE Inter-Barcellona, Champions League 2025 in DIRETTA: serve l’impresa dell’anno contro il fenomeno Yamal

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale di ritorno di Champions League 2024/2025 tra Inter e Barcellona. Il sold out di San Siro abbraccia gli uomini di Simone Inzaghi che ripartono dal pirotecnico 3-3 maturato sul prato catalano. Sarà nuovamente grande spettacolo con la vincente della sfida che troverà nella finalissima una tra Arsenal e PSG, altra semifinale che verrà disputata mercoledì sera.

La squadra milanese si presenta all’appuntamento con la storia dopo aver ritrovato la vittoria in campionato a margine di un periodo non particolarmente entusiasmante. Persa la vetta della classifica e salutata la Coppa Italia il team guidato da Inzaghi si è ricompattato in vista della semifinale di andata strappando applausi al cospetto dei leader della LIGA. Il mister piacentino, recuperato pienamente Lautaro Martinez per l’attacco, dovrà fare a meno di Pavard nel pacchetto arretrato. Per il resto la formazione dovrebbe ricalcare quella ammirata a Barcellona, con il reparto difensivo dinanzi a Sommer composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni, le fasce presidiate da Dumfries e Dimarco, ed il centrocampo in cui agiranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti la coppia dei sogni formata da Martinez e Thuram.

Per quel che riguarda i catalani mister Flick ha annunciato in conferenza stampa di aver recuperato il bomber polacco Robert Lewandoski, senza però la convinzione di poterlo rischiare dall’inizio. Spazio dunque nuovamente a Ferran Torres, con alle sue spalle il temibile trio composto da Yamal, Olmo e Raphinha. Cambi forzati in difesa dove non ci sarà l’eroe di Copa del Rey Koundè, di conseguenza Inigo Martinez verrà dirottato a sinistra con Eric Garcia a destra, mentre al centro confermati Cubarsi ed Araujo dinanzi all’estremo difensore Szczesny. In mediana De Jong e Pedri a scandire i ritmi dell’estenuante possesso palla, simbolo dei blaugrana.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni: Dimarco, Barella, Calhanoglu. Mkhitaryan, Dumfries; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Inigo Martinez, Cubasi, Araujo, Eric Garcia; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Yamal; Ferran Torres. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

La semifinale di ritorno di Champions League 2024/2025 tra Inter e Barcellona inizierà alle 21.00.