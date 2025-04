Calcio, pirotecnico 3-3 tra Barcellona ed Inter nell’andata delle semifinali di Champions League

Si chiude con un pirotecnico 3-3 il match tra Barcellona ed Inter, valido per l’andata delle semifinali della Champions League 2024-2025 di calcio: resta tutto aperto per l’accesso alla finale, ma per i nerazzurri, che comunque avranno il vantaggio di giocare in casa il match di ritorno, c’è il rammarico per non aver concretizzato due gol di margine nella prima frazione, chiusa sul 2-2, ed uno nella ripresa.

Nel primo tempo bastano 30″ all’Inter per passare in vantaggio: Dumfries crossa per Thuram, che di tacco zittisce il pubblico di casa e sigla lo 0-1. Replica il Barcellona con due occasioni per Torres al 12′ ed al 20′, ma al 21′ l’Inter trova lo 0-2: Dumfries raccoglie la sponda di Acerbi ed in acrobazia firma il raddoppio.

Accorciano subito i blaugrana: al 24′ Yamal batte Sommer al culmine di una bella azione personale e trova l’1-2. A ruota lo stesso Yamal al 27′ viene fermato dalla traversa, ma è il preludio al pareggio dei catalani, che arriva al 38′: Raphinha lancia Torres, che realizza il 2-2 con cui si va al riposo.

Nella ripresa Lautaro Martinez non rientra in campo, sostituito da Taremi, ma l’Inter ritorna comunque in vantaggio: al 64′ il cross di Calhanoglu trova l’incornata vincente di Dumfries, che sigla la personale doppietta. La gioia nerazzurra dura solo 1′: al 65′ la conclusione di Raphinha centra la traversa, ma la palla finisce su Sommer ed è 3-3.

Al 75′ gli ospiti vanno ancora in gol con Mkhitaryan, ma l’azione è viziata da un fuorigioco e la rete viene annullata. Sussulto all’87’ con la conclusione di Yamal che scende all’ultimo ma si stampa all’incrocio dei pali. Nel recupero Sommer si oppone alla conclusione da fuori di Raphinha e mette al sicuro il 3-3.