Dove vedere in tv Inter-Barcellona: orario, canale in chiaro, streaming

Martedì 6 maggio (ore 21.00) l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Barcellona nel ritorno della semifinale di Champions League 2025. Allo Stadio San Siro di Milano, la Beneamata andrà a caccia della qualificazione dell’atto conclusivo della massima competizione per club a livello continentale. Sarà un match molto difficile, per il valore dei blaugrana.

All’andata, lo Stadio Olimpico Lluis Company è stato teatro di uno dei match più belli della stagione, concluso sul 3-3. Una sfida in cui si sono confrontati due modi diversi intendere il calcio: da un lato l’attacco e il possesso di palla insistito del Barça, con la difesa altissima; dall’altra la capacità di verticalizzare dei nerazzurri, per sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari.

Al primo affondo, la formazione di Inzaghi si è portata in vantaggio con un gol di tacco di Thuram. Dumfries ha raddoppiato al 21’. I padroni di casa hanno reagito e con Yamal e prima e poi Torres hanno rimesso le cose a posto. Nella ripresa, ancora Dumfries ha riportato avanti l’Inter, ma Raphinha ha costretto Sommer all’autogol. Rete annullata a Mkhitaryan e traversa di Yamal nel finale a chiudere una partita palpitante. Ci si aspetta una replica alla Scala del calcio.

La partita tra Inter e Barcellona, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League, andrà in scena martedì 6 maggio alle ore 21.00 allo Stadio San Siro di Milano. La trasmissione televisiva sarà garantita a pagamento da Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251), Sky Sport 4K (canale 213) e in chiaro da TV8; in streaming su SkyGo, NOW a pagamento e su TV8.it in chiaro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

