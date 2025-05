Fabio Fognini annuncia il ritiro: “Questo sarà il mio ultimo torneo a Roma”

“Ho deciso che questo sarà il mio ultimo torneo a Roma”, con queste parole raccolte ai microfoni di Sky Sport, Fabio Fognini ha annunciato il suo ritiro al termine di questa stagione. Per il ligure saranno dunque gli ultimi Internazionali d’Italia quelli che andrà ad affrontare, con il sorteggio che lo ha messo contro al primo turno al britannico Jacob Fearnley.

A 37 anni dunque è il nativo di Arma di Taggia ha deciso di chiudere la sua carriera. Sicuramente a Roma ci sarà un momento speciale con i tifosi italiani, che hanno visto nel tennista ligure colui ha aperto il periodo d’oro del movimento che ha avuto un’esplosione poi ovviamente in questi anni.

Indimenticabili soprattutto le vittorie in Coppa Davis e poi anche il trionfo a Montecarlo, che lo ha proiettato anche nella Top-10 del ranking mondiale. Probabilmente Fognini ha vinto molto meno di quello che il suo talento gli metteva a disposizione, arrivando al massimo ai quarti di finale del Roland Garros (poi non giocati per infortunio) come massimo risultato negli Slam. Però, restano dei lampi in una carriera comunque da 9 titoli.

Fognini continua nell’intervista: “Voglio dare spazio ai giovani come è giusto che sia. Ho fatto una bellissima carriera, sono super contento e come tutte le cose c’è un inizio e c’è una fine. Questo è il torneo dei sogni, quello che sempre si cerca di giocare al meglio perchè hai pressioni extra. La vittoria con Murray è indimenticabile e resta la vittoria più bella agli Internazionali. In questi anni ho capito che il tennis è talento, sacrificio, un pizzico di fortuna, ma soprattutto felicità”.