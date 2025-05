Fognini-Fearnley, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Il possibile derby azzurro al secondo turno contro Matteo Berrettini passa per l’esito del match di giovedì 8 maggio del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma, nel quale la wild card Fabio Fognini dovrà affrontare il britannico Jacob Fearnley.

Il match si giocherà in sessione serale sul Campo Centrale, non prima delle ore 19.00: a partire dalle ore 11.00, invece, si disputeranno gli incontri Arnaldi-Bautista Agut, Cocciaretto-Sun, con quest’ultima sfida che inizierà non prima delle ore 13.00, e Paolini-Sun.

Il match tra Fabio Fognini ed il britannico Jacob Fearnley, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Giovedì 8 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 11.00

Matteo Arnaldi (Italia) – Roberto Bautista Agut (Spagna)

Non prima delle ore 13.00

Elisabetta Cocciaretto (Italia, WC) – Iga Swiatek (Polonia, 2)

A seguire

Jasmine Paolini (Italia, 6) – Lulu Sun (Nuova Zelanda)

Non prima delle ore 19.00

Fabio Fognini (Italia, WC) – Jacob Fearnley (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

