Volley, Scandicci da favola! Strapazza il VakifBank di Guidetti, finale tutta italiana in Champions League!

Scandicci ha firmato l’impresa galattica travolgendo il VakifBank Istanbul con un roboante 3-0 (25-12; 25-19; 25-21) nella semifinale della Champions League di volley femminile, sovvertendo il pronostico della vigilia e dettando legge in lungo e in largo alla Ulker Sports Arena di Istanbul (è il palazzetto del Fenerbahce, dunque le ragazze in giallo non erano formalmente in casa). Un’affermazione in terra anatolica per la terza forza della Serie A1, confezionata con assoluta disinvoltura e mettendo in mostra un gioco decisamente superiore rispetto alle fresche Campionesse di Turchia allenate da coach Giovanni Guidetti.

Sembrava una missione impossibile per le ragazze di coach Marco Gaspari contro la corazzata anatolica che puntava a tornare sul trono del Vecchio Continente e invece il sodalizio toscano, alla prima Final Four della propria storia, ha mostrato i muscoli e ha gettato il cuore oltre l’ostacolo: domani (domenica 4 maggio, ore 18.00) sarà un derby italiano a mettere in palio il massimo trofeo europeo, Conegliano affronterà Scandicci per confermarsi sul trono continentale e mettere le mani sulla Coppa per la terza volta, mentre la Savino Del Bene sogna la prima magia.

La semifinale odierna è stata a senso unico: Scandicci ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute e ha schiacciato le avversarie senza mai togliere il piede dall’acceleratore, non dando mai respiro alle rivali e risultando decisamente superiori in termini di efficienza in ogni fondamentale.

Prestazione superlativa da parte della bomber Ekaterina Antropova (17 punti, 48% in attacco), in doppia cifra anche la schiacciatrice Britt Herbots (12 punti) affiancata di banda da Kara Bajema (8) sotto la regia di Maja Ognjenovic (6 punti, 2 ace), al centro Ana Carolina Da Silva (6 punti, 3 muri) e Linda Nwakalor (4), il libero Brenda Castillo ha chiuso con il 75% in ricezione.

Tra le fila del VakifBanK Istanbul, che affronterà Milano nella finale per il terzo posto, la migliore è stata il martello Marina Markova (10), decisamente spuntata l’opposto Kiera Van Ryk e poco pimpante anche la schiacciatrice Caterina Bosetti (4), al centro Xinyue Yuan (9) e Zehra Gunes (5) sotto la guida di Cansu Ozbay.