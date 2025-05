Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, Finale Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Conegliano e Scandicci si affronteranno nella finale della Champions League 2025 di volley femminile: l’appuntamento è per domenica 4 maggio (ore 18.00) alla Ulker Sports Arena di Istanbul (Turchia). Sarà un derby italiano a mettere in palio il massimo trofeo europeo: da una parte la corazzata veneta, che cercherà di confermarsi sul trono e di conquistare il trofeo per la terza volta nella propria storia; dall’altra la formazione toscana, al primo atto conclusivo della massima competizione continentale.

Le Pantere hanno avuto la meglio su Milano per 3-1 in semifinale, mentre la Savino Del Bene ha travolto il VakifBank Istanbul con un sonoro 3-0. Si sfideranno le fresche Campionesse d’Italia, che in stagione hanno perso soltanto una partita (contro Novara nella semifinale scudetto), e la terza forza della Serie A1, che ha perso tutti i precedenti con l’Imoco in questa annata agonistica. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, con le ragazze di coach Daniele Santarelli che partiranno con i favori del pronostico.

Grande attesa per il testa a testa tra gli opposti Isabelle Haak ed Ekaterina Antropova, guidate dalle regista Joanna Wolosz e Maja Ognjenovic. Conegliano farà affidamento anche sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, sulle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, sul libero Monica De Gennaro. Scandicci punterà anche sui martelli Britt Herbots e Kara Bajema, le centrali Linda Nwakalor e Ana Carolina Da Silva, il libero Brenda Castillo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Scandicci, finale della Champions League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-SCANDICCI, FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 4 maggio

Ore 18.00 Finale Champions League: A. Carraro Imoco Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA CONEGLIANO-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.