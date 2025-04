Classica di Francoforte 2025: tradizionale appuntamento di inizio maggio, non mancano le stelle in Germania

Un appuntamento tradizionale del primo giorno del mese di maggio. Si corre nel giorno della Festa dei Lavoratori la Classica di Francoforte, gara World Tour tedesca. Andiamola a scoprire nel dettaglio.

PERCORSO

I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri con partenza da Eschborn, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. La prima salita è quella del Feldberg, che verrà scalato dal versante di 11km al 5%. Successivamente toccherà al Mammolshain (2,3 km all’8,3%), che verrà poi affrontato altre due volte. Infatti dopo il secondo passaggio sul Mammolshain ce ne sarà un altro sul Feldberg, questa volta dal secondo versante di 7,6 km con una percentuale al 6,5%. Il gruppo affronterà poi una terza volta il Mammolshain e da qui mancheranno 36 chilometri al traguardo di Francoforte, che non saranno del tutto pianeggianti.

FAVORITI

Non mancano i corridori di qualità al via. Partiamo da Jasper Philipsen, vincitore della Milano-Sanremo 2024, che potrebbe resistere sugli strappi e dominare una potenziale volata ristretta. Tra i favoriti non possiamo non citare Thibau Nys, reduce da un eccellente quinto posto alla Liegi e pronto a diventare uno dei protagonisti assoluti delle corse di un giorno. Il campione uscente Maxim Van Gils non è al top: ritiro per lui alla Doyenne. Nomi da segnare sul taccuino anche quelli di Neilson Powless (EF Education – EasyPost), Michael Matthews (Team Jayco AlUla) e Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team).

ITALIANI

Il Bel Paese non si impone in questa corsa dal lontano 2012, quando a trionfare fu Moreno Moser. Un paio di carte da giocare ce l’ha l’Italia: stiamo parlando di Simone Velasco (XDS Astana Team), al top della forma e quarto alla Liegi, ed Andrea Bagioli (Lidl-Trek), anche lui in top-10 alla Decana delle Classiche.