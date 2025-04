Classica di Francoforte 2025: il percorso ai raggi X. Si affrontano più volte Feldberg e Mammolshain

Prima dell’inizio dei grandi corse a tappe, tra meno di dieci giorni comincia il Giro d’Italia 2025, c’è ancora spazio per un’ultima classica primaverile. Si tratta del GP di Francoforte, denominata anche Eschborn-Frankfurt, che sono rispettivamente le città di partenza ed arrivo di una corsa arrivata alla sua sessantaduesima edizione.

I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. La prima salita è quella del Feldberg, che verrà scalato dal versante di 11km al 5%. Successivamente toccherà al Mammolshain (2,3 km all’8,3%), che verrà poi affrontato altre due volte.

Infatti dopo il secondo passaggio sul Mammolshain ce ne sarà un altro sul Feldberg, questa volta dal secondo versante di 7,6 km con una percentuale al 6,5%. Il gruppo affronterà poi una terza volta il Mammolshain e da qui mancheranno 36 chilometri al traguardo di Francoforte, che non saranno del tutto pianeggianti.

Il campione in carica Maxim Van Gils cerca la doppietta, ma non mancano di certo gli avversari, partendo dallo spagnolo Alex Aranburo, dall’irlandese Ben Healy e dal giovane belga Thibau Nys. Attenzione anche alla coppia della Tudor composta da March Hirschi e Julian Alaphilippe. In casa Italia si spera in un colpo di Simone Velasco, quarto alla Liegi, e di Alessandro Covi, anche lui in buona forma.