LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i dolomitici possono chiudere i giochi

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara4 della finale di Superlega di volley maschile tra Lube Civitanova e Itas Trentino. Lo scudetto della Superlega maschile 2024/25 potrebbe essere assegnato mercoledì 7 maggio. Alle 20.30, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, andrà in scena il quarto atto della finale tra Cucine Lube e Itas Trentino, con diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV. I trentini sono avanti 2-1 nella serie e hanno la prima occasione per chiudere i giochi e conquistare il sesto tricolore della loro storia.

Per la squadra di Giampaolo Medei, invece, non c’è alternativa: serve un successo davanti al proprio pubblico per portare la sfida alla decisiva Gara 5, in programma eventualmente a Trento. Dopo la netta sconfitta in tre set subita in Gara 3 alla ilT Quotidiano Arena, i marchigiani sono con le spalle al muro e chiamati a un altro sforzo di carattere, come già dimostrato nei turni precedenti, quando hanno saputo rimontare situazioni complicate in particolare contro Perugia.

La serie finora è stata dominata dal fattore campo: tutte e tre le gare si sono concluse con un secco 3-0 in favore della squadra di casa. Un dato curioso, ma non inedito: era già accaduto nel 1991/92, quando Parma batté Ravenna nella finale scudetto, e nel 2021/22 proprio in una semifinale tra Lube e Itas, sempre con i trentini avanti 2-1 dopo tre sfide lampo.

Gli uomini di Fabio Soli, trascinati da un servizio pungente e da un’efficace fase di contrattacco, hanno fatto valere il loro gioco ordinato e cinico tra le mura amiche. Il ritorno in campo di Kamil Rychlicki ha poi garantito ulteriore solidità a un sistema già rodato. Ora, però, arriva la prova più delicata: vincere in trasferta, cosa che finora né Civitanova né Trento sono riuscite a fare nella serie.

Tocca quindi alla Lube dimostrare di avere ancora energie mentali e fisiche per rimettere tutto in discussione. Il pubblico dell’Eurosuole Forum, già decisivo in Gara 2, proverà a spingere la squadra verso una nuova impresa. Ma l’Itas ha un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire: al primo match point scudetto, i gialloblù vorranno evitare il rischio di una Gara 5 contro un avversario imprevedibile e tenace come Civitanova.

Le probabili formazioni vedono Civitanova con Boninfante al palleggio, Lagumdzija opposto, Chinenyeze e Gargiulo al centro, Bottolo e Nikolov schiacciatori e Balaso libero. Trento dovrebbe rispondere con Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, i centrali Kozamernik e Flavio Gualberto, in banda Michieletto e Lavia e Laurenzano opposto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVEgara4 della finale di Superlega di volley maschile tra Lube Civitanova e Itas Trentino, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!