Dove vedere in tv Civitanova-Trento, Superlega volley 2025: orario gara-4, programma, streaming

Domani sera, mercoledì 7 maggio alle 20.30, l’Eurosuole Forum di Civitanova m tutto esaurito ospiterà la sfida che può decidere la stagione: gara4 della finale scudetto tra Lube e Itas Trentino. La serie è sul 2-1 per i Campioni d’Europa, che hanno dominato gara3 in casa per 3-0 e ora si trovano al primo match point tricolore. La Lube, però, non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca: davanti al proprio pubblico cercherà il colpo che le permetterebbe di trascinare la serie alla bella in programma eventualmente domenica a Trento.

Finora il fattore campo ha dettato legge: tre gare, tre vittorie nette da parte delle squadre di casa, sempre con il punteggio di 3-0. Il copione si è ripetuto anche domenica alla ilT Quotidiano Arena, dove Trento ha messo in campo una prestazione autoritaria sotto ogni punto di vista. Gli uomini di Fabio Soli hanno messo alle corde la Lube sin dai primi scambi, spingendo forte in battuta, murando con efficacia e sfruttando al massimo l’ispirazione dei propri attaccanti. Kamil Rychlicki è stato devastante (16 punti con il 74% in attacco), ma anche Michieletto e Lavia hanno offerto garanzie costanti, ben serviti da un Riccardo Sbertoli in grande spolvero.

Civitanova è chiamata a una reazione d’orgoglio dopo un match in cui ha faticato in tutti i fondamentali. L’unico a tenere botta in attacco è stato Adis Lagumdzija (11 punti, 53%), ma la ricezione traballante e la scarsa incisività degli schiacciatori Bottolo e Nikolov hanno reso sterile la manovra dei cucinieri. Coach Giampaolo Medei dovrà ritrovare certezze tecniche e mentali per far tornare la Lube quella vista in gara2, capace di dominare in casa e di riaprire la serie.

Guarda il campionato di Superlega di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il fischio d’inizio è in programma all’Eurosuole Forum di Civitanova alle 20.30 di domenica 4 maggio. La diretta tv sarà su Raisport e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Lube Civitanova e Itas Trentino.

CALENDARIO PLAYOFF SUPERLEGA 2024-2025

Eurosuole Forum – Trento

Mercoledì 7 maggio 2025

Ore 20.30Lube Civitanova-Itas Trentino – Diretta tv su Raisport e diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn

PROGRAMMA PLAYOFF SUPERLEGA VOLLEY 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport

Diretta streaming: Dazn, Volleyballworld.com

Diretta Live testuale: OA Sport.