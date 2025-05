LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: parte la caccia ai Mondiali per le staffette dell’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2025, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Guangzhou, in Cina. Tra oggi, sabato 10 e domani, domenica 11 maggio si assegneranno i titoli iridati di staffetta ma anche 14 posti (su 16) per i Mondiali di Tokyo in programma a settembre in ognuna delle cinque specialità presenti nel programma della rassegna iridata: 4×100 maschile e femminile, 4×400 mista, 4×400 femminile e maschile. Grande attesa per il debutto della staffetta 4×100 mista, una nuova specialità che farà il suo esordio olimpico ai Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenta in Cina con l’obiettivo di conquistare il pass per i Mondiali in tutte le discipline, nonostante alcune assenze pesanti tra cui Marcell Jacobs, Zaynab Dosso e Luca Sito.

Il programma odierno prevede le batterie di tutte le specialità, a partire dalle 13:01 con la 4×100 mista, seguita dalle 13:22 con la 4×400 mista, poi la 14:03 con la 4×100 femminile, la 14:25 con la 4×100 maschile, la 14:53 con la 4×400 femminile, e infine alle 15:23 con la 4×400 maschile. L’Italia punta a essere protagonista in questo evento, che mette in palio 14 pass per i Mondiali per ogni staffetta. Le prime due classificate di ogni batteria, insieme ai due migliori tempi di ripescaggio del turno di sabato, guadagneranno il biglietto per il mondiale. Per le staffette maschili, le prime due della batteria di sabato e i sei migliori crono della domenica avranno accesso ai Mondiali.

La 4×100 maschile sarà nella corsia 8 della quarta batteria, dove affronterà un campo avversario di tutto rispetto con USA, Brasile, Cina, Botswana, Spagna e Paraguay. Una sfida galattica attende il quartetto italiano, che per guadagnarsi il pass per Tokyo dovrà battere sudamericani, asiatici e i fortissimi africani. Il capitano della squadra, Filippo Tortu, sarà chiamato a guidare la staffetta nell’ultima frazione, come già fatto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lorenzo Patta si occuperà della seconda frazione, con Fausto Desalu, Campione Olimpico di Tokyo 2020, che avrà il compito di lanciare il rettilineo a Matteo Melluzzo, che sostituirà l’assente Marcell Jacobs.

La 4×100 femminile correrà nella terza batteria (corsia 6) contro USA, Canada, Svizzera, Olanda e Portogallo. Purtroppo, l’assenza di Zaynab Dosso si farà sentire, ma la squadra azzurra è pronta a dare battaglia. Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Alessia Pavese saranno chiamate a dare il massimo per cercare di ottenere il pass per i Mondiali senza passare dai ripescaggi, un obiettivo ambizioso ma non impossibile. Con determinazione e ottimi tempi, le azzurre potrebbero farcela, ma sarà necessaria una prestazione di alto livello per evitare il turno di ripescaggio.

La 4×400 femminile scenderà in pista nella seconda batteria (corsia 8) contro Gran Bretagna, Belgio, Botswana, Svizzera, Spagna e Brasile. Le ragazze italiane dovranno spremersi al massimo per superare avversarie di grande valore e lottare per conquistare uno dei pass disponibili. La squadra sarà composta da Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora e Alice Mangione. Nel settore maschile, la 4×400 maschile affronterà nella terza batteria (corsia 6) Gran Bretagna, Senegal, Belgio, Qatar, e Messico. Anche qui, la missione sarà complicata, ma con il talento e la determinazione di Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, e Lorenzo Benati, l’Italia è pronta a lottare per uno dei posti in palio.

Anche la 4×400 mista avrà il suo posto in gara. La formazione azzurra correrà nella seconda batteria (corsia 8) contro Gran Bretagna, India, Botswana e Irlanda. La staffetta mista è una delle specialità più emozionanti, ed è essenziale per l’Italia piazzarsi tra le prime posizioni per garantirsi il pass per i Mondiali. La squadra sarà composta da Lapo Bianciardi, Rebecca Borga, Matteo Raimondi e Virginia Troiani. Infine, il debutto ufficiale della 4×100 mista si svolgerà nella prima batteria (corsia 8). La 4×100 mista è una novità che diventerà olimpica a Los Angeles 2028 e rappresenta una grande opportunità per l’Italia. Le azzurre e gli azzurri saranno opposti a Stati Uniti, Polonia, Svizzera e Francia. La staffetta mista avrà la composizione di Alice Pagliarini, Gaya Bertello, Andrea Federici, e Samuele Ceccarelli, che correranno per portare l’Italia ai Mondiali con un buon risultato.

