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Atletica

Fausto Desalu apre la stagione: tempo di passaggio sui 200 a Bruxelles

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10 minuti fa

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Fausto Desalu
Fausto Desalu / IPA Agency

Fausto Desalu ha fatto il proprio debutto stagionale a livello individuale: dopo aver sostenuto la 4×100 alle World Relays, il Campione Olimpico di Tokyo 2020 con la staffetta ha preso parte all’Ifam di Bruxelles (Belgio) e si è cimentato nell’amato mezzo giro di pista. Il velocista lombardo ha chiuso con il tempo di 20.61 (0,4 m/s di vento a favore), registrando il terzo riscontro di giornata sui 200 metri alle spalle dell’olandese Nsikak Ekpo (20.49) e del norvegese Andreas Kulseng (20.53).

Prestazione da interpretare per il 32enne cremonese, che vanta un personale di 20.08 (14 luglio 2024 a La Chaux-de-fonds, secondo italiano più veloce di sempre) e che lo scorso anno si espresse in 20.12 a Wetzlar. L’obiettivo stagionale è rappresentato dagli Europei, che andranno in scena a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto e dove sarà chiamato a fornire il proprio contributo alla 4×100.

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Nello stesso meeting, da annotare l’esordio di Linda Olivieri (55.53 sui 400 ostacoli), il miglioramento di Ginevra Ricci (23.24 sui 200 metri con 0,6 m/s di vento in faccia). Valeria Minati e Lorenza De Noni crescono sui 1500 metri (rispettivamente 4:13.83 e 4:14.08).

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