“Jacobs ha ritrovato fluidità, l’abbiamo studiato tutti”: Zaynab Dosso raggiante a Savona. “Voglio tanti blocchi di gare”

Zaynab Dosso ha aperto la propria stagione all’aperto a livello individuale (dopo essersi già messo in gioco nella 4×100 alle World Relays), correndo i 100 metri in 11.07 con 2,0 m/s di vento a favore al Meeting di Savona. La Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor ha offerto una prestazione decisamente solida sul rettilineo della Fontanassa, siglando il quarto crono della carriera e destando un’ottima impressione nel cuore della primavera, lungo il cammino che conduce agli Europei di agosto.

La velocista lombarda si è soffermata inizialmente sul ritorno di Marcell Jacobs, che è rientrato in gara dopo otto mesi e che si è espresso in 10.01 con 2,7 m/s di brezza alle spalle: “Intanto è stato bello rivedere Jacobs correre come sa fare lui. Ha ritrovato quella fluidità che tutti noi abbiamo studiato. Guardo la tecnica degli altri per capire cosa migliorare, lui ha sempre avuto quel lanciato e quella fluidità… Bello rivederlo dal vivo”.

La primatista italiana ha poi ricordato gli appuntamenti delle prossime settimane, tappe importanti verso la rassegna continentale di Birmingham, dove sarà tra le favorite per il titolo: “Voglio fare tanti blocchi di gare, per sperimentare e fare di più fino ad agosto, quando ci sarà l’obiettivo più importante della stagione. Farò le tappe di Diamond League a Rabat, Oslo, Stoccolma e Doha“.