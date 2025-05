Atletica, le ambizioni dell’Italia alle World Relays. Obiettivo pass mondiale per tutte le staffette azzurre

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista della settima edizione delle World Relays, in programma al Guangdong Olympic Stadium di Guangzhou da sabato 10 a domenica 11 maggio. L’evento globale dedicato alle staffette sarà fondamentale in primis per la qualificazione ai Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo, previsti a metà settembre.

In Cina verranno assegnati infatti 14 pass diretti (sui 16 in palio) in ciascuna delle cinque prove a squadre presenti nel programma della prossima rassegna iridata: 4×100 uomini e donne; 4×400 uomini, donne e mista. La distribuzione degli ultimi due spot in palio dipenderà poi dalla miglior tempo realizzato dalle staffette (non qualificate) nel periodo che va dal 25 febbraio 2024 al 24 agosto 2025.

L’Italia si presenta a Guangzhou con alcune assenze pesanti (in primis Marcell Jacobs, Zaynab Dosso, Luca Sito e Ayomide Folorunso), avendo comunque l’obiettivo di qualificarsi per Tokyo in tutte le specialità senza dover ricorrere al ripescaggio tramite ranking. Grande attesa soprattutto per la 4×100 maschile dei campioni olimpici di Tokyo 2021 Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, con un quartetto che potrebbe essere completato da Matteo Melluzzo o Roberto Rigali.

Obiettivo top14 e ticket per Tokyo inoltre per la 4×100 femminile e per le 4×400, in un contesto in cui sarà importante ottenere il miglior risultato possibile anche in finale per avere una corsia più favorevole nelle batterie dei Mondiali. Prima apparizione alle World Relays per la 4×100 mista (donna-donna-uomo-uomo l’ordine dei frazionisti), assente nella rassegna iridata giapponese ma inserita recentemente nel programma olimpico dei Giochi di Los Angeles 2028.