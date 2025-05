Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha delineato la composizione dei quartetti che parteciperanno alle World Relays. Cinque staffette andranno a caccia della qualificazione ai Mondiali di Tokyo, obiettivo che si può raggiungere già nelle batterie del sabato senza dover essere rimandati ai ripescaggi di domenica sulla pista di Guangzhou (Cina).

Filippo Tortu avrà il compito di guidare la 4×100 maschile: il brianzolo è stato inserito ancora una volta in ultima frazione e prenderà il testimone da Lorenzo Patta come alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al lancio verrà schierato Fausto Desalu, altro Campione Olimpico di Tokyo 2020 che avrà il compito di lanciare il rettilineo di Matteo Melluzzo, per l’occasione sostituto dell’assente Marcell Jacobs.

La 4×100 femminile punterà su Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Alessia Pavese vista l’assenza di Zaynab Dosso. Compatte le formazioni delle 4×400: Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Lorenzo Benati sul fronte maschile; Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora, Alice Mangione su quello femminile. Inseguirà il pass iridato anche la 4×400 mista (Lapo Bianciardi, Rebecca Borga, Matteo Raimondi, Virginia Troiani) e ci sarà il debutto della 4×100 mista, specialità che sarà olimpica a Los Angeles 2028 (Alice Pagliarini, Gaya Bertello, Andrea Federici, Samuele Ceccarelli).

Il Professore ha delineato gli obiettivi durante la riunione della vigilia: “Rinnovare la tradizione che ci vede capaci di qualificare alle grandi manifestazioni cinque staffette su cinque, e anche sperimentare la staffetta 4×100 mista, che a Los Angeles 2028 entrerà a far parte del programma olimpico. Sarà difficilissimo fare l’en-plein per Tokyo. Ricordo che anche lo scorso anno qualificammo l’ultima formazione per i Giochi di Parigi, la 4×400 mista, agli Europei di Roma, dopo le World Relays di Nassau. Mi interessa anche capire a che punto siamo nel nostro percorso stagionale, in un anno che sarà lunghissimo, con i Mondiali collocati in settembre“.

Il DT ha poi proseguito: “Ho avvertito molta determinazione nella riunione di squadra, sarebbe bello riuscire ad avere almeno un paio di quartetti qualificati già domani, al termine della prima giornata. In definitiva, ci aspettano dei confronti molto difficili, ma siamo sempre bravi a tirare fuori il meglio di noi quando le cose si fanno complicate. I ragazzi hanno fatto un ottimo raduno, sono state provate tante soluzioni, credo che tutti scenderanno in pista con un solo obiettivo, cercare di risolvere subito la pratica. Ma se questo non dovesse succedere, avranno sempre un’altra chance, l’indomani, nel secondo turno. So che posso contare sull’impegno totale da parte di tutti“.

FORMAZIONI ITALIA WORLD RELAYS 2025

4X100 MASCHILE: Eseosa Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Filippo Tortu.

4X100 FEMMINILE: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa, Alessia Pavese.

4X400 MASCHILE: Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Lorenzo Benati

4X400 FEMMINILE: Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora, Alice Mangionee

4×100 MISTA: Alice Pagliarini, Gaya Bertello, Andrea Federici, Samuele Ceccarelli.

4X400 MISTA: Lapo Bianciardi, Rebecca Borga, Matteo Raimondi, Virginia Troiani.